Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли потерю популярности

Принцу Гарри и его супруге Меган Маркл аналитик Ник Буллен сулит судьбу короля Эдуарда VIII, который, женившись на простолюдинке, потерял известность. Об этом сообщает Fox News.

Отрешение от монархических прав и удаление от дел королевской семьи Великобритании принца Гарри и Меган Маркл повторяет историю короля Эдуарда VIII. Специалист отмечает прямую аналогию судеб супружеской пары с историей короля, который занимал престол менее года и, женившись на светской львице, стал никому неизвестным человеком. Буллен уверен, что Гарри и Меган ждут безвестность, финансовые трудности и все характерные проблемы «простого люда».

Ранее сообщалось, что супружеская пара не планирует налаживать отношение с королевской четой в Британии. Перспектива восстановления диалога осложняется ещё и тем, что дочь принца Гарри и Меган Маркл будут крестить не по канонам королевских традиций. Более того, родственников из королевской семьи на крестины младенца Лиллибет никто не приглашал. Крестины пройдут на родине Маркл в Калифорнии.