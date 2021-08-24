16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли потерю популярности

14:10, 24 августа 2021
Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли потерю популярности Принц Гарри и Меган Маркл Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Принцу Гарри и его супруге Меган Маркл аналитик Ник Буллен сулит судьбу короля Эдуарда VIII, который, женившись на простолюдинке, потерял известность. Об этом сообщает Fox News.

Отрешение от монархических прав и удаление от дел королевской семьи Великобритании принца Гарри и Меган Маркл повторяет историю короля Эдуарда VIII. Специалист отмечает прямую аналогию судеб супружеской пары с историей короля, который занимал престол менее года и, женившись на светской львице, стал никому неизвестным человеком. Буллен уверен, что Гарри и Меган ждут безвестность, финансовые трудности и все характерные проблемы «простого люда».

Ранее сообщалось, что супружеская пара не планирует налаживать отношение с королевской четой в Британии. Перспектива восстановления диалога осложняется ещё и тем, что дочь принца Гарри и Меган Маркл будут крестить не по канонам королевских традиций. Более того, родственников из королевской семьи на крестины младенца Лиллибет никто не приглашал. Крестины пройдут на родине Маркл в Калифорнии.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео