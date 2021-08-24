Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли потерю популярности

Принцу Гарри и его супруге Меган Маркл аналитик Ник Буллен сулит судьбу короля Эдуарда VIII, который, женившись на простолюдинке, потерял известность. Об этом сообщает Fox News.
Отрешение от монархических прав и удаление от дел королевской семьи Великобритании принца Гарри и Меган Маркл
Ранее сообщалось, что супружеская пара не планирует налаживать отношение с королевской четой в Британии. Перспектива восстановления диалога осложняется ещё и тем, что дочь принца Гарри и Меган Маркл будут крестить не по канонам королевских традиций. Более того, родственников из королевской семьи на крестины младенца Лиллибет никто не приглашал. Крестины пройдут на родине Маркл в Калифорнии.