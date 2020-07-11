Принцесса Диана пыталась покончить с собой во время первой беременности

https://static.news.ru/photo/2af74586-c362-11ea-aeaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daily Mail/Global Look Press

Принцесса Диана пыталась совершить самоубийство, когда была беременна первым сыном Уильямом.

По данным австралийского журнала New Idea, был найден дневник, который она вела по совету психотерапевта. Леди Ди (так называли Диану) в том числе описывала свои суицидальные мысли.

Я была так подавлена, что могла пойти на всё. Я попыталась нанести себе увечья, — писала принцесса в дневнике.

Однажды между Дианой и принцем Чарльзом произошла крупная ссора, после этого принцесса едва не убила себя, когда потеряла контроль над эмоциями. Близкие смогли предотвратить трагедию. По данным западной прессы, Диана несколько раз пыталась свести счёты с жизнью.

Девушка также описала причины возникновения булимии. Дело в том, что принц Чарльз часто критиковал фигуру супруги из-за чего она практически отказалась от еды и приучила себя вызывать приступы рвоты.

Источник рассказал журналистам, что в период замужества Дианы королевская семья придерживалась жёсткой политики.

Представителям клана запрещалось говорить о любых личных проблемах, такие темы вообще нельзя было обсуждать, — пояснил источник.

Диана Спенсер и принц Чарльз вступили в брак 29 июля 1981 года. После этого принцесса стала очень популярной в Великобритании и за её пределами. С 1992 года в семье Чарльза и Дианы появились проблемы, супруги стали жить раздельно. В 1995 году леди Ди дала интервью телеканалу BBC, в котором рассказала об изменах своего мужа. После этого отношения между супругами окончательно разладились, и в 1996 году они развелись.

31 августа 1997 года 36-летняя Диана погибла в автомобильной аварии в Париже. В машине кроме неё находились сын египетского миллиардера Доди-аль-Файед, водитель Анри Поль, а также телохранитель Тревор Рис-Джонс, который единственный остался в живых. Он получил тяжёлые травмы и не помнит предшествующие аварии события.

Ранее биограф королевской семьи назвал причину разлада в отношениях принца Гарри с братом Уильямом. Об этом писал NEWS.ru.