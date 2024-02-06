Принцесса Диана хотела бросить Карла III за месяц до свадьбы New York Post: отец принцессы Дианы запретил ей разорвать помолвку с Карлом III

Фото: Danita Delimont Stock Photograph/film/Global Look Press

Принц Чарльз и принцесса Диана

Принцесса Диана хотела расторгнуть помолвку с будущим королем Великобритании Карлом III в 1981 году после того, как тот не уделил ей достаточного внимания во время празднования 21-летия принца Эндрю, пишет New York Post со ссылкой на книгу королевского биографа Ингрид Сьюард «Моя мама и я». По данным издания, Диана собиралась отказаться от замужества за месяц до свадьбы, однако отец запретил ей отменять бракосочетание.

До свадьбы с наследником престола оставалось чуть больше месяца, и леди Диана Спенсер с нетерпением ждала возможности потанцевать со своим женихом на вечеринке в Виндзорском замке, где праздновали 21-й день рождения принца Эндрю. Однако Карл Ш весь вечер общался с гостями в зале и не уделял ей должного внимания. Диана была в отчаянии, — говорится в сообщении.

Автор книги отметила, что Диана «чувствовала себя эмоционально опустошенной» и весь вечер танцевала с разными мужчинами, а после пребывала в одиночестве. Утром Диана пришла к отцу «обезумевшей, взволнованной и злой» и сообщила, что не хочет выходить замуж.

Отец успокоил ее, указав, что разрывать помолвку с будущим королем перед свадьбой грубо и невежливо. Старший Спенсер смог убедить свою дочь сыграть свадьбу, несмотря на то, что ее интуиция говорила ей об обратном в ту ужасную ночь. Карл III был женат на Диане до 1996 года, после чего пара объявила о разводе, — пишет New York Post.

Ранее сообщалось, что знаменитый красный свитер принцессы Дианы с белыми и черной овечками был продан на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за $1,14 млн (примерно 110 миллионов рублей) и стал самой дорогой вещью из коллекции принцессы Уэльской. Диана впервые появилась в этом предмете гардероба на матче по поло в июне 1981 года. В марте 2023 года свитер обнаружила у себя на чердаке одна из его создательниц, дизайнер Джоанна Осборн, и выставила на продажу. Имя покупателя лота не разглашается.