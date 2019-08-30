В этот день, 31 августа, исполняется ровно 22 года с того момента, как принцесса Диана и её друг Доди аль-Файед погибли в автокатастрофе. Несмотря на то, что расследование трагедии давно подошло к концу, история до сих продолжает обрастать деталями и откровениями, которые заставляют сомневаться в том, что смерть первой супруги британского принца Чарльза была несчастным случаем. В пользу этого говорит и недавнее расследование, проведённое журналистом Диланом Ховардом и бывшим детективом Колином Маклареном.

Скандальные детали смерти Дианы раскрывает новый подкаст «Диана: дело закрыто», авторы которого — Дилан Ховард и Колин Макларен —рассказывают свою версию случившегося 31 августа 1997 года. Расследователи изучили дневниковые записи, письма, многочисленные свидетельства очевидцев, которые указывают на то, что, возможно, смерть принцессы Уэльской стала результатом тщательного плана со стороны принца Чарльза. Конспирологические версии вокруг смерти Дианы циркулируют уже долгое время. Но то письмо, которое Диана послала своему дворецкому Полу Барреллу, показало, что у неё были предчувствия.

Этот конкретный этап в моей жизни самый опасный. Мой муж планирует «ДТП» в моей машине. Отказ тормозов или серьёзную травму головы, чтобы он мог жениться на Тигги (няня Уильяма и Гарри — News.ru). Камилла — не что иное, как приманка, — писала леди Ди в послании, на которое ссылаются авторы «Диана: дело закрыто».

Появлению подкаста предшествовали откровения, опубликованные американским изданием Globe. Оно обнародовало признания анонимного свидетеля трагедии, который якобы оказался на месте происшествия в Париже в первые минуты и застал принцессу Диану ещё живой.

Она стонала от боли, но была в сознании. Она казалась ошеломлённой и абсолютно потерявшей ориентацию... Я услышал, как она спросила: боже мой, что случилось? Ей сказали, что она попала в ужасную автомобильную аварию и лежит на месте. Ее глаза сузились, и она прошептала: он убил меня! этот кровавый ублюдок убил меня. Что теперь будет с моими мальчиками? — приводит Globe слова своего собеседника.

После этого леди Ди умерла. Предполагаемый свидетель, как сообщается, видел, как приехали кареты скорой помощи.

Подобных свидетельств те, кто тогда прибыл первым на место происшествия, не делали. Экс-сотрудник аварийно-спасательной службы Ксавье Гурмелон в своём первом интервью прессе поделился деталями того, в каком состоянии Диана была после автокатастрофы. По его словам, она немного двигалась, можно было отчётливо видеть, что она жива, и никакой крови не было. Гурмелон, по признанию, держал умирающую руку и говорил ей, чтобы она сохраняла спокойствие и не двигалась.

Она говорила: боже мой, что произошло? Я дал ей немного кислорода, я и моя команда находились рядом с ней после того, как ее достали из машины. Это произошло очень быстро, поскольку нам не понадобилось разрезать деформированный корпус автомобиля, — говорил Гурмелон.

Mark Wilson/Mark Wilson - American Red Cross/Global Look Press

В 2008 году расследование обстоятельств гибели принцессы и её друга привело к выводу, что ДТП произошло из-за небрежности как водителя Анри Поля, так и преследовавших его машину папарацци. Процесс длился в течение шести месяцев. Вердикт был таков — непреднамеренное убийство из-за небрежного вождения. Принцы Уильям и Гарри приняли его и поблагодарили присяжных за участие в процессе.

Впрочем, детали, указывающие на версию о преднамеренном убийстве, всё равно не дают спать экспертам по безопасности. Британский специалист в этой области Алан Макгрегор высказывал версию, что гибель леди Ди могла быть не трагической случайностью, а спланированным убийством. По его словам, на процесс подготовки ДТП могло уйти шесть месяцев. Например, Макгрегор, остался разочарован мерами безопасности в парижском отеле Ritz, в котором незадолго до своей смерти оставалась принцесса Уэльская со своим другом.

Эксперт в сфере безопасности также задаётся вопросом, почему такую важную персону, как Диана, было поручено везти обычному шоферу, который работал в отеле. По словам Макгрегора, это должен был быть специально обученный водитель или сотрудник силовых ведомств. Он также указывал на то, что «Мерседес», на котором уезжала пара, в нарушение всех мер безопасности был подан с общественной парковки при Ritz.

Вероятно, с течением времени подобных версий будет становиться только больше — в силу популярности погибшей.