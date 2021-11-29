Принца Чарльза обвинили в расизме из-за вопроса о цвете кожи своего внука

Принц Чарльз задал провокационный вопрос на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл о том, какого цвета будет кожа у их детей, пишет Кристофер Андерсен в своей книге «Братья и жёны: в частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган». Как сообщает TMZ, автор ссылается на достоверный инсайдер из Букингемского дворца.

По словам Андерсена, принц Чарльз спросил у своей супруги Камиллы, какой может быть цвет лица у его внуков. В ответ он получил уверенное предположение, что они «будут прекрасными».

Я имею в виду, как вы думаете, какой может быть цвет лица у их детей? — уточнил принц.

Представитель дворца, отвечая на подобные обвинения, заявил, что эти высказывания являются вымыслом и не заслуживают дальнейших комментариев.

Ранее The Mirror со ссылкой на переиздание книги королевского биографа Эндрю Мортана «Меган. Принцесса из Голливуда» сообщило, что Меган Маркл сочла некоторых членов королевской семьи «недружелюбными и завистливыми». Отмечается, что герцогиня Сассекская не смогла наладить отношения с родственниками мужа, в чём автор видит вину обеих сторон.

После бегства из королевской семьи принц Гарри и его супруга Меган Маркл лишились значительной части своих поклонников. За прошедший год пара потеряла сотни тысяч подписчиков в Instagram. Журналисты полагают, что это связано с переездом в США.

36-летний Гарри и 40-летняя Меган уже больше года испытывают сложности в отношениях с королевской семьёй. Последним по времени скандалом стало их интервью американской телезвезде Опре Уинфри, в котором пара рассказала о травле со стороны королевского двора из-за недостаточно белого цвета кожи их сына Арчи.