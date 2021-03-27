Лысина принца Уильяма стала самой привлекательной в мире

Герцога Кембриджского — принца Уильяма — признали самым сексуальным лысым мужчиной на Земле. Рейтинг составили представители одной из медицинских компаний на основе запросов в Сети. Эксперты выяснили, кого в статьях, блогах и комментариях в Интернете чаще остальных упоминали в сочетании со словами «лысый» и «сексуальный».
В юности наследник британского престола обладал красивой шевелюрой, но за последние несколько лет он быстро облысел. Несмотря на это, наличие жены и троих детей, Уильям до сих пор интересует женщин,
Журналисты The Mirror провели собственное исследование на тему привлекательности лысых мужчин у противоположного пола. Выяснилось, что многим представительницам прекрасного пола кажется, что отсутствие волос у избранника делает его только красивее.
Кроме того, подавляющее большинство женщин стали гораздо терпимее в отношении мужчин с лишним весом. В ходе опроса, проведённого одним из сайтов знакомств, они сочли достойными партнёрами для совместной жизни представителей сильного пола неспортивного телосложения. Завязать отношения с мужчиной без «кубиков» и с брюшком готовы 75% участниц опроса, писал NEWS.ru.