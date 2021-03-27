Лысина принца Уильяма стала самой привлекательной в мире

https://static.news.ru/photo/d263af3a-8fa4-11eb-949e-96000091f725_660.jpg принц Уильям Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Герцога Кембриджского — принца Уильяма — признали самым сексуальным лысым мужчиной на Земле. Рейтинг составили представители одной из медицинских компаний на основе запросов в Сети. Эксперты выяснили, кого в статьях, блогах и комментариях в Интернете чаще остальных упоминали в сочетании со словами «лысый» и «сексуальный».

В юности наследник британского престола обладал красивой шевелюрой, но за последние несколько лет он быстро облысел. Несмотря на это, наличие жены и троих детей, Уильям до сих пор интересует женщин, пишет The Mirror. Количество запросов в Сети про «лысого сексуального Уильяма» — 17,6 млн. Далее идёт экс-профессиональный боксёр Майк Тайсон — 8,8 млн, актёр Джейсон Стейтем с 7,4 млн, музыкант Питбуль — 5,4 млн, баскетболист Майкл Джордан — 5,3 млн запросов.

Журналисты The Mirror провели собственное исследование на тему привлекательности лысых мужчин у противоположного пола. Выяснилось, что многим представительницам прекрасного пола кажется, что отсутствие волос у избранника делает его только красивее.

Кроме того, подавляющее большинство женщин стали гораздо терпимее в отношении мужчин с лишним весом. В ходе опроса, проведённого одним из сайтов знакомств, они сочли достойными партнёрами для совместной жизни представителей сильного пола неспортивного телосложения. Завязать отношения с мужчиной без «кубиков» и с брюшком готовы 75% участниц опроса, писал NEWS.ru.