Принц Уильям по утрам слушает рок-музыку и «двигает бедрами» Принц Уильям назвал рок-музыку идеальным средством против утренней усталости

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Принц Уильям

Сын короля Великобритании Карла III принц Уильям признался, что для борьбы с усталостью по утрам слушает рок-музыку, «часто двигая бедрами» в компании детей, пишет Daily Mirror. Своими любимыми группами Уильям назвал Thunderstruck и AC/DC, отмечает издание. По признанию принца, его дети любят танцевать под песни колумбийской поп-звезды Шакиры.

Нет ничего лучше, чем в понедельник утром, когда у тебя немного затуманены глаза после выходных, слушать AC/DC. Это лучшее тонизирующее средство. Оно пробуждает тебя, настраивает на всю неделю на наилучший лад, и ты чувствуешь, что можешь взяться за что угодно. Одна из песен, которую сейчас любят дети, — это песня Шакиры «Waka Waka». В ней много движений бедрами, — подчеркнул Уильям.

Ранее эксперты сочли странным и тревожным отсутствие принца Уильяма на поминках его крестного отца — короля Греции Константина II. По их словам, греческий монарх был очень близок с родственниками из Британии. Так, королевский комментатор Ричард Фицуильямс назвал странной неявку принца Уильяма «по личным обстоятельствам». Эксперт выразил мнение, что принц будет жалеть, что пропустил такое важное мероприятие, тем более что он должен был выступить. В свою очередь, королевский биограф Фил Дампьер добавил, что поступок принца Уильяма вызывает тревожность. По его словам, член королевской семьи живет «всего в двух шагах», но не явился.