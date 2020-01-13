https://static.news.ru/photo/e10854b6-35e9-11ea-9d80-fa163e074e61_660.jpg Принц Уильям и принц Гарри Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принц Уильям впервые прокомментировал решение своего брата принца Гарри сложить королевские полномочия. По его словам, он шокирован стремлением Гарри к независимости и признал, что они стали друг другу совершенно чужими.

Всю жизнь я был рядом с братом, положив ему руку на плечо. Я больше никогда не смогу его обнять — мы стали совершенно чужими. Мне грустно из-за этого, — цитирует его «СтарХит».

Он добавил, что в данной ситуации самое лучшее — попытаться поддержать их и надеяться, что когда-то Гарри и его супруга изменят своё решение и решат вернуться к семье.

8 января принц Гарри и Меган Маркл заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми, чтобы жить на две страны. О своём решении герцог и герцогиня Сассекские объявили на своём сайте и в личном Instagram-аккаунте. Королева Елизавета данным решением была глубоко опечалена, а её сын, принц Уэльский Чарльз пришёл в ярость. Заявление вызвало бурю негодования не только в королевской семье, но и в британском обществе, писал NEWS.ru.