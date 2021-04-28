Принц Уильям и Кейт устроили фотосессию в честь 10-летия свадьбы

https://static.news.ru/photo/c8622a88-a8eb-11eb-b6db-96000091f725_660.jpg Фото: Chris Floyd/The Duke and Duchess of Cambridge/twitter.com

Герцог и герцогиня Кембриджские — принц Уильям и Кейт Миддлтон — 29 апреля отмечают 10-летие свадьбы. В честь круглой даты они устроили фотосессию в Кенсингтонском дворце. Несколько снимков опубликованы на их официальной странице в Instagram.

C членами британской королевской семьи работал Крис Флойд, известный своими портретами и репортажами о звёздах. На его счету сотрудничество с сэром Полом Маккартни, Дэвидом Боуи, Дэвидом Хокни и другими знаменитостями. На кадрах Кейт и Уильям позируют во дворе и в саду в лондонской резиденции, пишет Daily Mail.

Кейт Миддлтон надела на фотосессию голубое платье, а Уильям выбрал консервативный повседневный образ — синий джемпер и рубашку.

Свадьба принца Уильяма, герцога Кембриджского, и Кэтрин Миддлтон была главным событием новостей 29 апреля 2011 года. По всей Великобритании прошло более пяти тысяч уличных праздничных шествий, и один миллион человек выстроился вдоль маршрута между Вестминстерским аббатством и Букингемским дворцом перед бракосочетанием в королевской семье.

Телеаудитория достигла пика — 26,3 миллиона зрителей. Церемонию в прямом эфире посмотрели десятки миллионов людей по всему миру, в том числе 72 миллиона на королевском канале на YouTube. В Вестминстерском аббатстве в Лондоне собрались почти две тысячи гостей. Не обошлось без критики. Основным аргументом было то, что во время экономического спада и роста безработицы в Великобритании были потрачены миллионы фунтов стерлингов налогоплательщиков для организации мероприятия.

Ранее сообщалось, что британский журнал OK! В преддверии десятой годовщины свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон вспомнил интересные казусы на торжестве. В числе них оказалась серьёзная ошибка футболиста Дэвида Бекхэма. Спортсмен присутствовал на мероприятии вместе со своей супругой Викторией Бекхэм, которая в тот момент была беременна. Для торжества она выбрала тёмно-синее платье свободного кроя, дополнив его туфлями на каблуке и элегантной шляпкой.