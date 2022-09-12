Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали миллиардерами после смерти Елизаветы II

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Кейт Миддлтон и принц Уильям

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон стали миллиардерами после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, получив новые титулы, сообщает газета Daily Star. Теперь Уильям — герцог Корнуэльский и Кембриджский, а Кейт — герцогиня Корнуэльская и Кембриджская. 9 сентября британский король Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским, а его супругу Кейт — принцессой Уэльской.

Новые принц и принцесса Уэльские мгновенно стали миллиардерами в день смерти королевы. Добавление Корнуолла к титулам означает, что они наследуют поразительно огромный портфель земли и активов, связанных с именами, — говорится в сообщении.

По данным газеты, состояние Уильяма оценивается в 1,1 млрд фунтов стерлингов. Сейчас принцу и принцессе Уэльским принадлежит около 128 тысяч акров земли в 20 графствах Англии и Уэльса, часть из которых включает национальный парк Дартмур. Кроме того, пара владеет частями Девона, Кента, Дорсета, Кармартеншира и Ноттингемшира. Вдобавок Уильям является хозяином площадки для крикета «Овал», которую регулярно использует крикетный клуб графства Суррей.

Есть также много лесов и рек, которыми теперь владеет пара, так что им не составит труда найти тихое место, куда можно пойти, если они захотят уйти от безумия получения новых королевских титулов, — добавляет издание.

8 сентября Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы II. Она скончалась на 97-м году жизни. Престол перешел ее сыну Чарльзу, который взял себе имя Карл III в знак преемственности.

10 сентября совет по престолонаследию официально провозгласил Карла III новым королем Великобритании. Прокламацию подписали высокопоставленные лица, включая принца Уильяма, королеву-консорта Камиллу, премьер-министра Лиз Трасс, лорда — председателя совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби.