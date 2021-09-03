Принц Гарри с супругой захотели показать Елизавете II правнучку

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл попросили аудиенции у королевы Великобритании Елизаветы II. Предполагается, что они хотят познакомить её с правнучкой, сообщает издание The Sun.

Королева пока согласия на встречу не дала. В Букингемском дворце полагают, что аудиенция возможна, но дату её пока не называют.

Кроме того, при дворе считают , что встреча Елизаветы II с внуком и его женой будет «шокирующей», поскольку они доставили много неприятностей королеве в этом году. При этом источники издания отмечают, что Елизавета II хотела бы познакомиться с их дочерью.

Правнучка Елизаветы II появилась на свет 4 июня 2021 года. Родители назвали её в честь королевы и принцессы Дианы. Полное имя девочки звучит как Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Она является вторым ребёнком принца Гарри и Меган Маркл, у неё есть старший брат Арчи, родившийся в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Елизавета II пригрозила своему внуку и его жене судом. Причиной тому стали мемуары принца, которые могут быть опубликованы в 2022 году к 70-летию пребывания королевы на британском троне. Окончательно отношения между ними испортились, когда Меган Маркл в одном из своих интервью намекнула на расистские убеждения некоторых членов королевской семьи.