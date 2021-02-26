Принц Гарри раскрыл подробности начала романа с Меган Маркл

https://static.news.ru/photo/729d4d24-783c-11eb-957a-96000091f725_660.jpg Фото: Pool/Keystone Press Agency

Британский принц Гарри признался, что ему не потребовалось много времени после знакомства, чтобы влюбиться в актрису Меган Маркл.

Принц дал интервью ведущему The Late Late Show на телеканале CBS Джеймсу Кордену, причём беседа проходила во время поездки на двухэтажном автобусе по Лос-Анджелесу. Журналист спросил внука королевы Елизаветы II, как он понял, что Маркл «его единственная». Принц Гарри признался, что их отношения развивались стремительно и уже на втором свидании он был влюблён в будущую супругу. По словам британца, вторая встреча стала моментом, когда он понял — «это нечто особенное».

Дело не в том, куда мы ходили, а в ощущении, в том, как мы встретились и насколько комфортно нам было. Нам ничего не мешало и это было прекрасно, — подчеркнул принц.

Представитель королевской семьи также рассказал о взрослении сына пары Арчи.

Моему сыну уже полтора года. Он просто уморительный. Невероятная личность. Он уже складывает вместе три-четыре слова, поёт. Его первым словом было «крокодил», — поделился принц.

Как передавал NEWS.ru, ранее официальный представитель принца Гарри и Меган Маркл сообщил, что пара ждёт второго ребёнка.