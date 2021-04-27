Принц Гарри пообедал с миллиардершей в день рождения королевы

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Принц Гарри вернулся в Лос-Анджелес после похорон принца Филиппа и был замечен на обеде в голливудском заведении с 81-летней наследницей магната Уолтера Анненберга Уоллис. Они встретились в месте, которое принято считать «эксклюзивным клубом для миллиардеров». Это произошло в прошлую среду, 21 апреля, когда королева Великобритании Елизавета II отмечала 95-летний юбилей в условиях траура в связи со смертью супруга, пишет издание The Mirror.

Ранее сообщалось, что внук королевы принц Гарри, вопреки ожиданиям, не остался в Лондоне и уехал к своей беременной супруге в США.

Многие эксперты предполагали, что смерть принца Филиппа поможет королевской семье преодолеть разногласия и вновь воссоединиться. Однако накануне стало известно, что 36-летний принц вернулся в Лос-Анджелес рейсом American Airlines.

В день рождения бабушки Гарри заметили в клубе San Vicente Bungalows. Заведение принадлежит владельцу отеля Sunset Tower Джеффу Кляйну. Там, согласно обнародованной информации, принц встретился с Уоллис Анненберг, которая возглавляет фонд покойного отца-миллиардера. Организация поддерживает проекты, связанные с изменением климата, защитой животных и социальной справедливостью в Америке.

The Mirror пишет , что элитное заведение отличается высоким уровнем защиты конфиденциальности посетителей. Внутрь нельзя проносить мобильные телефоны и вести там съёмку любого характера.

Ранее стало известно, что Гарри после похорон деда — герцога Эдинбургского Филиппа — проговорил около двух часов с братом и отцом в Виндзорском замке.