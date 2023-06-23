Принц Гарри планировал записать подкаст с Путиным и спросить о его детстве Bloomberg: принц Гарри планировал записать подкаст с Путиным и Трампом и обсудить их детские травмы

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Принц Гарри

Принц Гарри собирался записать серию подкастов с высокопоставленными людьми, такими как: президент России Владимир Путин, экс-глава Белого дома Дональд Трамп и медиамагнат Марк Цукерберг, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что темой разговора должно было стать детство.

Автор статьи утверждает, что герцог Сассекский встречался с различными продюсерами и продюсерскими компаниями с целью обсудить идеи для своих подкастов, однако ни одна из этих идей реализована не была. Принц настаивал на том, чтобы вести разговоры со своими гостями о детстве. Он планировал узнать у Путина, Трампа и Цукерберга, как их ранний опыт повлиял на их взрослую жизнь.

Практичность этих идей Гарри кажется в лучшем случае сомнительной, учитывая, что такие люди, как Путин и Цукерберг, редко дают обширные интервью на темы, которыми они увлечены, не говоря уже о своем воспитании и детских травмах, — пишет журналистка Bloomberg Эшли Карман.

Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл разорвали контракт на $20 млн с сервисом Spotify. Директор компании Билл Симмонс назвал их «чертовыми аферистами» после обнуления контракта. Известно, что за два с половиной года вышел только один сезон авторского подкаста герцогини Сассекской «Архетипы», состоящий из 13 выпусков.