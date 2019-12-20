https://static.news.ru/photo/e6c7076a-2489-11ea-b3a6-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри Фото: Prince-Harry/facebook.com

Британский принц Гарри на некоторое время стал Санта-Клаусом. В волшебника он перевоплотился, чтобы поздравить с Рождеством детей — сирот военнослужащих, которые погибли, защищая честь британской армии. Он записал для детей специальное видеообращение, в котором подчеркнул, что подвиги их родителей и они сами никогда не будут забыты.

У вас всех впереди волшебное будущее и сказочное Рождество, — цитирует его «Газета.ру».

Он дал понять, что они часть одной большой семьи, где они всегда смогут рассчитывать на поддержку и взаимовыручку.

Ранее NEWS.ru писал, что члены британской королевской семьи принц Гарри и его супруга Меган Маркл проведут Рождество в Америке. Впервые они нарушат традицию, согласно которой все Виндзоры встречают этот праздник в поместье Сандрингем и следуют чёткому протоколу. Британские СМИ активно гадают, на что пара променяла роскошное королевское торжество и что они собираются друг другу дарить.