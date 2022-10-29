Принц Гарри отказался приезжать домой на Рождество Mirror: принц Гарри решил не посещать королевскую семью на Рождество

Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принц Гарри

Британский принц Гарри и его жена Меган не планируют посещать королевскую семью на Рождество. Об этом сообщает газета Mirror со ссылкой на осведомленный источник. Отказ от визита объясняется плохими отношениями Гарри с родственниками.

Источники сообщили, что принц Гарри не будет проводить Рождество с членами королевской семьи <...>. Они сказали, что отношения «почти на самом низком уровне» и герцог Сассекский откажется от приглашения короля Карла, — сообщает издание.

Также отмечается, что подробности о содержании мемуаров принца, выход которых запланирован на январь 2023 года, «застал врасплох» королевскую семью. Как рассказал источник газеты, книга может положить конец любым отношениям, которые Гарри захочет поддерживать с семьей.

Ранее Daily Mail писала, что принц Гарри из-за смерти королевы Елизаветы II решил внести изменения в уже готовые к публикации мемуары, так как ряд моментов в книге мог выглядеть «не столько хорошо» в свете кончины монарха. Изначально выход книги ожидался в 2022 году.

Доходы от книги пойдут на благотворительность. По словам Гарри, книга будет «чётким и полностью правдивым» рассказом о его жизни. Он также говорил, что планирует написать книгу не как принц, которым он родился, а «как человек, которым стал».