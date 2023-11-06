Принц Гарри не приедет на юбилей отца из-за продолжающихся разногласий Принц Гарри отклонил приглашение короля Великобритании на 75-летний юбилей

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Globalv Look Press

Принц Гарри

Принц Гарри отклонил приглашение на вечеринку по случаю 75-летнего юбилея своего отца, короля Великобритании Карла III, поскольку они все еще «едва разговаривают», пишет Daily Express. Вечеринка по случаю дня рождения монарха пройдет в резиденции Кларенс-хаус 14 ноября, отмечает издание. По данным инсайдеров, Гарри не хочет встречаться с отцом из-за продолжающихся разногласий между ними после выхода его мемуаров «Запасной».

Герцог Сассекский был приглашен на вечеринку, но отклонил предложение, и, по-видимому, это уже второй раз, когда он решил не встречаться с отцом. Отец и сын до сих пор мало разговаривают из-за разочарования Карла III тем, как Гарри описал свою семейную жизнь в мемуарах «Запасной», — пишет издание.

Сообщается, что Карла III особенно расстроило то, как Гарри написал в книге о своей мачехе Камилле. В мемуарах Гарри называет Камиллу «опасной злодейкой», которая «оставляла тела на улице» на пути к своему положению, и обвиняет ее в утечке информации о нем в прессу. Гарри также отметил, что Камилла принесла его в жертву «на свой личный пиар-алтарь».

Ранее сообщалось, что жена принца Гарри Меган Маркл должна принести публичные извинения, чтобы ее муж смог помириться с королем Великобритании Карлом III. По мнению королевского эксперта Пи Дина, Гарри и его семья не смогут воссоединиться, если Сассексы не признают собственные ошибки.

Раскол в отношениях Меган Маркл и принца Гарри с королевской семьей произошел в 2020 году, после чего в интервью Опре Уинфри в 2021 году Сассексы заявили, что не получали необходимой помощи во дворце, что негативно отразилось на психическом здоровье Меган. Затем в 2023 году принц Гарри опубликовал свои мемуары, в которых раскритиковал некоторых членов королевской семьи, включая королеву Камиллу и своего брата принца Уильяма, что ухудшило отношения с родными.