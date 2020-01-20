https://static.news.ru/photo/d65e3a96-3b32-11ea-87fb-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принц Гарри выступил с речью на мероприятии принадлежащей ему благотворительной организации Sentebale. Часть речи он посвятил ситуации с отказом от королевских полномочий.

Выступление принца транслировалось в официальном аккаунте герцога и герцогини Сассекских в Instagram.

По его словам, когда они поженились с Меган Маркл, то хотели «продолжать служить королеве», но без получения финансирования от государства.

К сожалению, это не было возможным <...> Поэтому я испытываю великую печаль, что до этого дошло, — отметил герцог Сассекский.

Он пояснил, что по-прежнему любит Великобританию и это «никогда не изменится».

Ранее NEWS.ru сообщал, что принц Гарри провёл в лондонском пабе вечер 18 января, когда он и его супруга Меган лишились титулов Их Высочеств и оказались должны правительству £2,4 миллиона за ремонт своей резиденции. По информации журналистов, Гарри пришёл на ужин в футболке-поло вместо привычного костюма.