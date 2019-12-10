Члены британской королевской семьи принц Гарри и его супруга Меган Маркл проведут Рождество в Америке. Впервые они нарушат традицию, согласно которой все Виндзоры встречают этот праздник в поместье Сандрингем и следуют чёткому протоколу. Британские СМИ активно гадают, на что пара променяла роскошное королевское торжество и что они собираются друг другу дарить.

Герцоги Сассекские в этом году решили встретить Новый год и Рождество на родине Меган Маркл — в США. Скорее всего, они проведут их с матерью Меган Дорией Рагланд в её доме в Лос-Анджелесе, сообщал NEWS.ru. Из-за этого им придётся нарушить несколько королевских рождественских традиций, кроме того, длительные отъезды герцогини Сассекской могут стать причиной отказа ей в британском гражданстве.

В канун Рождества королевская семья собирается на официальный ужин в поместье Сандрингем. Королева обычно приезжает туда на несколько дней раньше, чтобы подготовить всё к празднику.

Большинство членов королевской фамилии прибывают в канун Рождества, — поделился с The Insider бывший дворецкий принца Чарльза Грант Харрольд. — Днём они пьют чай, церемония традиционно длится с 16:00 до 18:00 и завершается обменом подарками.

Королевская семья обычно не дарит друг другу дорогих подарков и ограничивается шутливыми презентами: у них и так есть всё, что душа пожелает. Хотя Гарри и Меган не будут участвовать в самой церемонии, весьма вероятно, что они сохранят традицию символических презентов.

Британские СМИ попытались предугадать, что Меган подарит Гарри, на основе её же персонального блога. Она вела его ещё будучи актрисой и однажды поделилась, что считает идеальными подарками мужчине на Рождество. В список будущая герцогиня внесла старомодный набор для бритья, состоящий из чашечки для пены и кисточки, проигрыватель для виниловых пластинок, набор разноцветных носков и мужскую косметичку.

Королева Елизавета II Rota/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Не будет Меган Маркл следовать традициям и в плане рождественских украшений. Елизавета II каждый год выбирает одни и те же декорации, жена принца Гарри же ранее делилась, что любит добавлять к еловым веткам цветы магнолии.

Скорее всего, принц Гарри не будет скучать по королевскому рождественскому ужину, ведь каждый год к нему подают одни и те же незамысловатые блюда.

Каждый год один и тот же ужин, — рассказывал журналу Hello бывший шеф-повар королевы Даррен Макгрэди. — Они довольно скучные, когда дело доходит до праздников. Они не заказывали ветчину или что-то ещё, только традиционную индейку. Мы готовим три индейки для королевы и её семьи, одну для детей, а затем для ста или около того человек обслуживающего персонала, чтобы у каждого был свой рождественский обед.

Меган Маркл ранее делилась с журналистами рецептами своих любимых праздничных блюд, которые она изобрела сама. В них входил алкогольный коктейль с миндальным молоком и специями, а также запечённый сладкий картофель с кайенским перцем и кленовым сиропом.

Как бы то ни было, есть несколько рождественских традиций Виндзоров, которые Гарри и Меган могут сохранить даже в Америке. Например, ничто не мешает им получить от Елизаветы II одну из 750 рождественских открыток, которые она рассылает ежегодно. Они также могут подарить подарки своим помощникам — няням, горничным, водителям и прочим. Елизавета II посылает около 1500 рождественских пудингов сотрудникам своих резиденций, почтовой службы и дворцовой полиции.