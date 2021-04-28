Принц Гарри и Меган Маркл примут участие в антиковидном концерте

https://static.news.ru/photo/0e62cc56-a813-11eb-8254-96000091f725_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл примут участие в благотворительном концерте по сбору средств на борьбу с пандемией COVID-19. Шоу пройдёт на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе (США). По словам организаторов, главная цель мероприятия — расширение доступа к вакцинам против инфекции, передаёт телеканал BBC.

Выступления артистов на антиковидном концерте запланировано на 8 мая. Ведущей станет американская певица Селена Гомез. Среди гостей ожидаются президент и вице-президент США Джо Байдена и Камала Харрис, лидер Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Кроме того, приедут Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Шон Пенн, Крисси Тейген и другие знаменитости.

За последний год наш мир пережил боль, потери и борьбу. Мы должны добиваться справедливого распределения вакцин [против нового коронавируса] и тем самым восстановить веру в нашу общую человечность. Мы не можем никого бросить в этой ситуации, — заявили принц Гарри и Меган Маркл.

Накануне стало известно, что переиздание биографии принца Гарри и его супруги Меган Маркл может вызвать новый виток напряжённости в королевской семье. Книгу «В поисках свободы», которая была опубликована летом 2020 года, собираются дополнить новыми главами, содержащими шокирующее интервью Сассексов Опре Уинфри.

Ранее нашумевшее интервью американской журналистки Опры Уинфри с герцогиней Меган Маркл и её мужем принцем Гарри вызвало широкий резонанс в обществе и практически раскололо королевскую семью Великобритании. Так, бывший ведущий шоу «Доброе утро, Британия!» Пирс Морган опроверг ряд заявлений Маркл в эфире Fox News.