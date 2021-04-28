Принц Гарри и Меган Маркл примут участие в антиковидном концерте

Принц Гарри и Меган Маркл примут участие в благотворительном концерте по сбору средств на борьбу с пандемией COVID-19. Шоу пройдёт на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе (США). По словам организаторов, главная цель мероприятия — расширение доступа к вакцинам против инфекции, передаёт телеканал BBC.
Выступления артистов на антиковидном концерте
За последний год наш мир пережил боль, потери и борьбу. Мы должны добиваться справедливого распределения вакцин [против нового коронавируса] и тем самым восстановить веру в нашу общую человечность. Мы не можем никого бросить в этой ситуации, — заявили принц Гарри и Меган Маркл.
Накануне стало известно, что переиздание биографии принца Гарри и его супруги Меган Маркл может вызвать новый виток напряжённости в королевской семье. Книгу «В поисках свободы», которая была опубликована летом 2020 года, собираются дополнить новыми главами, содержащими шокирующее интервью Сассексов Опре Уинфри.
Ранее нашумевшее интервью американской журналистки Опры Уинфри с герцогиней Меган Маркл и её мужем принцем Гарри вызвало широкий резонанс в обществе и практически раскололо королевскую семью Великобритании. Так, бывший ведущий шоу «Доброе утро, Британия!» Пирс Морган опроверг ряд заявлений Маркл в эфире Fox News.