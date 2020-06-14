Принц Гарри и Меган Маркл предпочли благотворительности борьбу с расизмом

https://static.news.ru/photo/da3c60e6-ae57-11ea-a8b4-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: Erase The Hate/ Characters Unite/Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл решили пока не запускать благотворительный фонд Archewell. Звёздная пара решила сосредоточиться на движении против расизма Black Lives Matter и на борьбе с COVID-19.

По данным The Telegraph, влюблённые собирались зарегистрировать некоммерческую организацию в СЩА. Однако из-за сложившейся ситуацией в мире решили не спешить. Скорее всего, фонд начнёт работать в следующем году. Источник издания утверждает, что семейство хочет всё сделать правильное, поэтому не спешит.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

После убийства во многих американских городах начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Действующий президент США Дональд Трамп назвал мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея «очень слабым».

Как писал NEWS.ru ранее, экс-президент Соединённых Штатов Барак Обама прокомментировал гибель Флойда. В США не должно быть места для расизма. Именно поэтому обстоятельства смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе необходимо тщательно изучить, заявил политик.