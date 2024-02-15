Принц Гарри и Меган Маркл дали детям новую фамилию The Times: дети принца Гарри и Меган Маркл стали Сассексами вместо Виндзоров

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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл

Дети принца Гарри и его супруги Меган Маркл получили фамилию Сассекс вместо Виндзор, сообщает The Times. Это связано с коронацией британского короля Карла III, после которой Гарри и Меган получили титулы герцога и герцогини Сассекских.

Как утверждает источник издания, после коронации старший сын пары Арчи Харрисон и младшая дочь Лилибет стали Сассексами. До этого они носили королевскую фамилию Маунтбаттен-Виндзор.

По данным издания, члены британской королевской семьи часто пользуются подставными фамилиями, чтобы сохранить анонимность. Например, принц Гарри именовал себя Уэльс во время службы в армии, что связано с титулом его отца принца Уэльского.

Ранее экс-журналист BBC Том Боуэр заявил, что принц Гарри и Меган Маркл должны быть лишены титулов герцога и герцогини Сассекских. Скандальной королевской паре нужно запретить доступ в Букингемский дворец, добавил он. Журналиста возмутило возвращение Гарри в Лондон к больному раком отцу, он назвал это циничной уловкой. Принц хочет показать себя хорошим сыном и стремится к наживе, резюмировал журналист. До этого у короля Великобритании во время процедур, связанных с увеличением простаты, обнаружили онкологическое заболевание.