Число подписчиков аккаунта принца Гарри и его супруги Меган Маркл в Instagram перевалило за 11 млн пользователей. По этому показателю герцог Сассекский догнал своего старшего брата принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон, на аккаунт которых также подписаны более 11 млн юзеров.
Daily Mail
Издание прогнозирует, что в скором времени у аккаунта принца Гарри и Меган Маркл подписчиков будет заметно больше. При этом газета отмечает, что страница супругов в Instagram появилась лишь в апреле 2019 года, в ней пока 185 публикаций. Страница принца Уильяма и Кейт Миддлтон существует дольше, на ней размещены почти две тысячи постов.
Как писал NEWS.ru, 18 января принц Гарри и его супруга лишились титулов Их Высочеств и оказались должны правительству Великобритании £2,4 млн за ремонт своей резиденции. Первое время финансовую поддержку паре будет оказывать отец Гарри принц Чарльз.
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