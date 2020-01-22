https://static.news.ru/photo/c96fbdbe-3d0d-11ea-b804-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Число подписчиков аккаунта принца Гарри и его супруги Меган Маркл в Instagram перевалило за 11 млн пользователей. По этому показателю герцог Сассекский догнал своего старшего брата принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон, на аккаунт которых также подписаны более 11 млн юзеров.

Daily Mail отмечает , что количество подписчиков аккаунта герцогов Сассекских стало заметно расти после того, как они объявили о решении отказаться от части полномочий и самостоятельно зарабатывать на жизнь.

Издание прогнозирует, что в скором времени у аккаунта принца Гарри и Меган Маркл подписчиков будет заметно больше. При этом газета отмечает, что страница супругов в Instagram появилась лишь в апреле 2019 года, в ней пока 185 публикаций. Страница принца Уильяма и Кейт Миддлтон существует дольше, на ней размещены почти две тысячи постов.

Как писал NEWS.ru, 18 января принц Гарри и его супруга лишились титулов Их Высочеств и оказались должны правительству Великобритании £2,4 млн за ремонт своей резиденции. Первое время финансовую поддержку паре будет оказывать отец Гарри принц Чарльз.