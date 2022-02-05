Принц Эндрю даст показания по иску об изнасиловании в марте

Сын британской королевы Елизаветы II принц Эндрю даст показания по иску о сексуальном насилии в марте. Представителя королевской семьи обвинила в изнасиловании жертва секс-торговли несовершеннолетними Вирджиния Джуффре. Сам принц неоднократно отрицал любую сексуальную связь с Джуффре. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к принцу.

Мы согласились добровольно представить герцога для дачи показаний 10 марта. Несмотря на неоднократные просьбы, г-жа Джуффре до сих пор не назначила дату или место дачи показаний, — сообщил источник.

После расследования дела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, которого осудили за секс-торговлю несовершеннолетними, СМИ опубликовали предполагаемую фотографию Джуффре с принцем Эндрю в одной из лондонских квартир миллиардера.

Ранее королева Великобритании Елизавета II в личном разговоре с принцем Эндрю сказала, что теперь он больше не будет носить звание «Его Королевское Высочество». Для Эндрю это означает, что он будет полностью отстранён от официальной королевской жизни. Сын королевы Великобритании Елизаветы II герцог Йоркский Эндрю был лишён всех воинских званий и покровительства монаршего дома из-за обвинений в изнасиловании 17-летней американки в начале 2000-х.