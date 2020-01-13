https://static.news.ru/photo/7e8af6d2-35fc-11ea-9f27-fa163e074e61_660.jpg Фото: theroyalfamily/instagram.com

Принц Чарльз вернулся в Великобританию для решения вопроса о будущем королевской семьи после скандального заявления принца Гарри и Меган Маркл о сложении полномочий. Он намерен принять участие семейном совете в Сандрингем-Хаусе, где соберутся все члены династии. Меган Маркл также примет участие в обсуждениях, однако будет на связи по телефону из Канады, где она находится вместе с сыном Арчи.

Внесение изменений в трудовую жизнь и роль в монархии для герцога и герцогини Сассексских требует сложного и вдумчивого обсуждения, — сообщил источник газеты Mirror.

93-летняя королева созвала экстренное совещание через несколько дней после того, как герцог и герцогиня Сассексские объявили, что они «отступят» от своих официальных обязанностей. Это заявление прозвучало как «гром среди ясного неба». По данным издания, на встрече семья попытается повлиять на Гарри.

Накануне на герцогов Сассекских обрушились с критикой после того, как они заявили о своём желании отказаться от части полномочий и стать финансово независимыми. Близкие друзья пары считают, что принц и его супруга в ближайшее время могут дать «взрывное» телевизионное интервью, в котором окрестят британскую королевскую семью «расистской и сексистской», писал NEWS.ru.