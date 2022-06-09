Принц Чарльз снова подменит королеву Елизавету на церемонии

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Принц Чарльз

Королева Елизавета II пропустит из-за проблем со здоровьем Игры Содружества, которые состоятся этим летом в Бирмингеме, пишет Daily Mail. Издание отмечает, что британского монарха вновь будет представлять принц Чарльз. В Букингемском дворце списывают то, что королева все реже появляется на официальных мероприятиях, на эпизодические проблемы с передвижением.

Церемония открытия Игр должна состояться в Великобритании в июле. На ней будут присутствовать многие члены королевской семьи: вероятно, сразу на несколько дней в Бирмингем приедут герцог и герцогиня Кембриджские вместе со своими детьми, а среди высокопоставленных гостей также ждут графа и графиню Уэссекских и принцессу Анну.

Королева Елизавета II является официальным покровителем Федерации Игр Содружества. За последние семьдесят лет она только несколько раз пропустила церемонию открытия. Издание отмечает, что отмена ее визита может быть связана с сильной слабостью, которую ощущает монарх.

В мае принц Уэльский Чарльз, первый в очереди наследник британского трона, впервые получил возможность исполнить обязанности правящего монарха. Он зачитал тронную речь на открытии очередной сессии парламента вместо королевы Елизаветы II. Её величество, которой в апреле исполнилось 96 лет, была вынуждена пропустить мероприятие по состоянию здоровья.

На прошлой неделе недели Альбион отмечал праздник с королевским размахом: с 2 по 5 июня в Британии проходили всенародные торжества, посвященные платиновому юбилею Елизаветы II — ее 70-летнему правлению. Никогда еще в истории Соединенного Королевства монарх так долго не оставался на троне.