Приложение для отслеживания COVID-больных помогло раскрыть убийство

Полицейские Сингапура, используя данные из мобильного приложения для отслеживания заражённых COVID-19, раскрыли убийство. По данным правительства страны, приложение TraceTogether установлено почти у 80% сингапурцев и теперь они опасаются посягательств на неприкосновенность своей частной жизни.
Как
Приложение TraceTogether устанавливают либо на смартфон, либо на специальный брелок, и посредством Bluetooth программа отслеживает приближение пользователя к другим мобильным устройствам.
Как писал NEWS.ru, национальное управление по трудовым отношениям США (National Labor Relations Board, NLRB) обвинило компанию Google в нарушениях трудового законодательства, включающих слежку за сотрудниками.
NLRB утверждает, что руководство Google, ознакомившись с презентацией в поддержку профсоюзов, организовало схемы по контролю за сотрудниками. Также компания якобы устроила встречу в офисе в Сан-Франциско, в ходе которой сотрудников опрашивали об их организованной деятельности.