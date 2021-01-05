Приложение для отслеживания COVID-больных помогло раскрыть убийство

https://static.news.ru/photo/336b558e-5040-11eb-a072-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Полицейские Сингапура, используя данные из мобильного приложения для отслеживания заражённых COVID-19, раскрыли убийство. По данным правительства страны, приложение TraceTogether установлено почти у 80% сингапурцев и теперь они опасаются посягательств на неприкосновенность своей частной жизни.

Как сообщает The Straits Times, власти Сингапура ранее уверяли граждан, что приложение TraceTogether используется исключительно для отслеживания контактов заражённых коронавирусом, однако в декабре чиновники признали, что полиция может получить доступ к этим данным. Речь пока идёт о единичном случае, когда информация из приложения использовалась для расследования преступления. Однако этот инцидент уже вызвал массу негодований среди граждан.

Приложение TraceTogether устанавливают либо на смартфон, либо на специальный брелок, и посредством Bluetooth программа отслеживает приближение пользователя к другим мобильным устройствам.

Как писал NEWS.ru, национальное управление по трудовым отношениям США (National Labor Relations Board, NLRB) обвинило компанию Google в нарушениях трудового законодательства, включающих слежку за сотрудниками.

NLRB утверждает, что руководство Google, ознакомившись с презентацией в поддержку профсоюзов, организовало схемы по контролю за сотрудниками. Также компания якобы устроила встречу в офисе в Сан-Франциско, в ходе которой сотрудников опрашивали об их организованной деятельности.