Приложение «Аэрофлота» удалили из App Store Мобильное приложение «Аэрофлота» удалили из магазина AppStore

Мобильное приложение авиакомпании «Аэрофлот» удалили из магазина приложений Apple App Store, следует из данных сервиса. В пресс-службе авиаперевозчика посоветовали не переустанавливать приложение, потому что повторно скачать в App Store его уже не получится.

Информируем о том, что мобильное приложение Аэрофлота, установленное на устройства и гаджеты, использующие операционную систему iOS или Android, продолжает стабильно работать, — говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что для пользователей iOS, которые не успели установить мобильное приложение, остаётся доступно веб-приложение в виде закладки на экране для быстрого доступа к сайту «Аэрофлота».

15 апреля мобильное приложение Альфа-Банка оказалось недоступным для скачивания и обновления на телефонах с платформой iOS, из-за санкций программа удалили. В банке пояснили, что последняя версия приложения продолжит работать в прежнем режиме, но установить мобильный банк на новый айфон не получится.

Также 12 апреля приложение «Сбера» было удалено из App Store для смартфонов на платформе iOS, а днём позже и из Google Play для Android.