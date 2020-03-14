https://static.news.ru/photo/de42c2fa-6575-11ea-b979-fa163e074e61_660.jpg Захар Прилепин Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Писатель, лидер партии «За правду» Захар Прилепин заявил, что только Россия может стать арбитром донбасского спора в «неуправляемой» Украине. По его словам, однажды очередной президент Украины попросит Москву прислать спецназ для его спасения.

По словам писателя, называющие жителей Донбасса «пророссийскими террористами» украинские радикалы прекрасно понимают, что речь идёт о внутреннем конфликте. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Прилепин отметил, что в настоящий момент «сто процентов ополчения состоит из местных жителей». Добровольцам из России нет необходимости ехать в Донбасс, поскольку там «уже хватает своей армии с лихвой». При этом писатель считает, что властям Украины для разрешения конфликта необходима помощь третьей силы. В Киеве надеялись на помощь Европы, но та самоустранилась, говорит Прилепин.

Аваков, Зеленский — неуправляемая страна, им нужен арбитр. Кроме России арбитра нет, — утверждает писатель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поправки к Конституции Росси поддержит большинство россиян. Об этом заявил Захар Прилепин. Писатель, входящий в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ, убеждён, что инициатива отвечает коллективному желанию россиян. Прилепин добавил, что, когда принимался текст российской Конституции, многих реалий современной жизни не было, и сейчас их нужно оговаривать.