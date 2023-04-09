Украину вооружат к «третьей мировой войне»: новости СВО на вечер 9 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны Украины

9 апреля Министерство обороны России сообщило, что российские военные поразили передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков» в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области. По данным ведомства, в течение суток ВС России уничтожили 98 артиллерийских подразделений ВСУ в 127 районах.

Параллельно с этим обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщил, что российские военные уверенно вытесняют бойцов ВСУ из Артемовска (Бахмута). По его словам, силы ЧВК «Вагнер» смогли взять под контроль железнодорожные пути на северо-западе города и продвинуться дальше. Бои за центральный вокзал Артемовска по-прежнему продолжаются, добавил он.

Газета The New York Times рассказала, что недавняя утечка в Сеть секретных документов США по Украине раскрыла положение ВСУ в Артемовске и планы по переброске туда элитных подразделений, которые Киев хотел задействовать в контрнаступлении. В публикации говорится, что по состоянию на 25 февраля украинские войска были практически окружены российскими в Артемовске. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов оценил положение ВСУ как «катастрофическое» и предложил направить в город элитные подразделения для оттеснения ВС РФ и защиты путей снабжения.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о двух эпизодах с обстрелами региона за сутки. Первый произошел рано утром — украинские военные обстреляли село Тишанка. По его словам, в результате атаки повреждения получили четыре частных домовладения. Пострадавших нет.

Позднее белгородский губернатор сообщил, что силы ВСУ обстреляли частные домовладения в селе Вознесеновка городского округа Шебекино. Он уточнил, что жертв нет, повреждено несколько домов и хозпостроек.

Фото: vvgladkov/t.me Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

Telegram-канал Baza сообщил, что в селах Белгородской области появились памятки, в которых перечисляется порядок действий на случай эвакуации. Согласно памятке, при получении информации об эвакуации следует оповестить об этом родственников и знакомых, взять тревожный чемоданчик, закрыть квартиру или дом и отправиться на сборный эвакуационный пункт. Там, а также в приемном пункте в безопасном районе нужно будет пройти регистрацию. Если же гражданин эвакуируется к родственникам или в иное безопасное место, то об этом необходимо известить главу населенного пункта.

Издание The Washington Post со ссылкой на один из утекших документов Пентагона рассказало, что ЦРУ опасается обстрелов неприграничных российских территорий. По прогнозам ведомства, руководство Китая может усилить поддержку России, если украинские военные начнут наносить удары вглубь РФ. Как уточняется в материале, если украинские военные нападут на Москву с оружием, предоставленным НАТО или США, Китай может обвинить Соединенные Штаты в эскалации военного конфликта. Это и станет поводом «вооружить Россию», считают в ЦРУ.

Как утверждает обозреватель издания 19fortyfive Майя Карлин, Вашингтон поставит Киеву усовершенствованные модели танков M60 для развязывания «третьей мировой войны» с Россией. По ее словам, эта техника была разработана как противовес новым средним танкам противника Т-54 и Т-55 и предназначена для оперативного разведения мостов через узкую местность и водные преграды в течение нескольких минут. Новые прототипы танков М60 вошли в мартовский пакет помощи США Украине.

Также сегодня суд в России заочно арестовал офицера Главного управления разведки Украины Александра Гурко по обвинению в вербовке террористов для диверсий в Херсоне. По версии обвинения, мужчина склонял гражданина Украины к совершению взрыва в первые месяцы начала СВО. Если разведчик появится на территории России, его заключат под стражу на два месяца.