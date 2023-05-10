Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» продолжит наступление в Артемовске

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram заявление предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот сообщил, что ЧВК «Вагнер» продолжит наступление в Артемовске (Бахмуте). Он подчеркнул, что для успешной кампании бойцам необходимы боеприпасы, однако они так и не поступили в их распоряжение в нужном объеме. По его словам, если снаряды не будут отправлены, ВСУ начнут уничтожать вагнеровцев.

В ночь с 6 на 7 мая 2023 года вышло боевое распоряжение с обещанием дать ЧВК «Вагнер» боеприпасы. В течение дня 8-9 мая 2023 года боеприпасы в необходимом количестве выданы не были. До настоящего времени боеприпасы цедят в минимальном объеме. ЧВК «Вагнер» продолжает наступление в Бахмуте и ожидает решения по выдаче боеприпасов и вооружения в необходимом количестве, — говорится в сообщении.

По словам Пригожина, Артемовск не имеет никакого стратегического значения для российской армии, однако именно там бойцы могут наладить стратегический потенциал и перемолоть живую силу противника. Он отметил, что на территории города из российских сил находятся только бойцы ЧВК «Вагнер», за пределами Артемовска их нет.

Накануне пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление Пригожина, который сообщил, что украинские военные начали «рвать фланги» на Артемовском направлении. По словам бизнесмена, в ближайшее время ВСУ пойдут в контрнаступление.

Предприниматель также подчеркнул, что бойцы ЧВК «Вагнер» останутся в Артемовске еще в течение нескольких дней. По его словам, для полного перехода города под контроль российских сил необходимо взять два квадратных километра территории. Также он заявил, что частная военная компания «Вагнер» получила лишь 10% обещанных Минобороны снарядов.