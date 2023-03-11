Пригожин захотел баллотироваться в президенты Украины

Фото: П/с компании «Конкорд»/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram видео с бизнесменом Евгением Пригожиным, в ходе которого он заявил о желании участвовать в выборах президента Украины в 2024 году. По его словам, конкуренцию ему составят действующий украинский лидер Владимир Зеленский и бывший президент Петр Порошенко.

Сейчас будет очень важное политическое заявление, которое поразит всех россиян. Политический каминг-аут. У меня только что появились политические амбиции. <...> Я хочу заявить, что намерен в 2024 году баллотироваться в президенты. В президенты Украины. И буду конкурировать с Порошенко и Зеленским, — сказал Пригожин.

Он отметил, что если ему удастся победить на выборах, снаряды на Украине больше не понадобятся.

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала обращение Пригожина к Зеленскому с призывом биться за Артемовск до конца. В противном случае, по мнению бизнесмена, глава государства проявит трусость, а украинский народ не простит ему сдачи города ЧВК.