Пригожин в Африке: какие цели у ЧВК «Вагнер», поедут ли воевать за Нигер Эксперты назвали возможные планы бизнесмена в Африке

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

В ЭКОВАС заявили, что позиция нигерских путчистов закрывает дверь для переговоров

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер», опубликовал первое видеообращение после событий 24 июня. Он снялся на фоне пустыни и заявил, что «ЧВК делает Россию более великой, а Африку — свободной». Ролик появился на фоне сообщений о начале маневров в странах ЭКОВАС перед возможной интервенцией в Нигер. Зачем Евгений Пригожин записал видеообращение, какие задачи стоят перед ЧВК «Вагнер» в Африке и как это может быть связано с ситуацией в Нигере, — в материале NEWS.ru.

Какое видео опубликовал Пригожин

Вечером 21 августа в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера» Евгений Пригожин впервые после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» опубликовал видеообращение. На кадрах бизнесмен стоит в камуфляжной форме с автоматом в руках. За ним пустынная местность с низкими деревьями на горизонте и несколько машин с людьми в хаки. Он дал понять, что находится в Африке, и сообщил, что набирает военных, с которыми собирается бороться за свободу континента.

«Работаем. Температура +50. Все как мы любим. ЧВК „Вагнер“ проводит РПД (разведывательно-поисковые действия. — NEWS.ru), делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку — еще более свободной. Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены. Мы давали обещание, что справимся», — сообщил Пригожин, вскидывая автомат.

Через несколько минут после публикации видео стало известно, что «Русский дом» в Центральноафриканской республике «открывает новый инвестиционный офис и приглашает инвесторов из России посетить ярмарку инвестиционных проектов в ЦАР». По оценкам зарубежных СМИ, в ЦАР может находиться от 1,5 до 1,9 тысячи бойцов ЧВК «Вагнер».

После попытки мятежа ЧВК «Вагнер» местонахождение Пригожина было неизвестно. После передислокации ЧВК в Белоруссию в Telegram появилось фото Евгений Пригожина в полевом лагере. Во время саммита Россия — Африка были фото бизнесмена, встречающегося с гостями форума. В середине августа стало известно, что в Белоруссии зарегистрировали «образовательную организацию» «Группа „Вагнер“» — такое юрлицо появилось в реестре индивидуальных предпринимателей.

Фото: Елена Копылова/РИА Новости Евгений Пригожин сообщил, что берет на работу «настоящих богатырей» для борьбы и счастья африканских стран

Где Пригожин снял видео

Где снято видео и что это за место, не уточняется. Эксперты предположили, что видео снято в Мали, так как ЧВК намерена «навести порядок» в районе границ трех стран — Мали, Нигера и Буркина-Фасо.

«Совсем недавно в Бамако (столица Мали. — NEWS.ru) прибыл борт ИЛ-76, обычно используемый ЧВК. Причем в городе сейчас циркулирует информация о прибытии руководства этой структуры. Да и пейзаж, это север Мали», — рассказал NEWS.ru военный эксперт, африканист Сергей Елединов.

О каких задачах в Африке говорит Пригожин

«Вагнер», как и раньше, борется за свободную Африку, это означает, что власть в странах континента должна перейти к народу, а не находиться в руках Запада, в частности Франции и США, заявил NEWS.ru сотрудник Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Самер Суэйфан. По его словам, бойцы смогут вступить в новые отряды группы «Вагнер» добровольно, чтобы помочь африканскому народу.

«Так было в ЦАР, Ливии, Мали, вагнеровцы помогают — консультируют и инструктируют местные войска и отряды. Таким образом они помогают предотвратить влияние извне. Россия считает важным поддержать суверенитет африканских стран», — заявил Суэйфан.

Нужна ли Нигеру помощь Пригожина

Сейчас напряженная ситуация в Нигере, поэтому, вероятно, Пригожин собирает новые отряды для защиты этой страны, предположил Суэйфан. 21 августа СМИ сообщили, что члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) проводят на военных аэродромах подготовку к возможной интервенции в Нигер.

Такие сообщения появились после провалившихся переговоров мятежников с представителями ЭКОВАС. В сообществе заявили, что позиция нигерских путчистов закрывает дверь для переговоров и не оставляет возможности для решения разногласий. В ответ мятежники отметили, что не хотят начинать войну, но в случае нападения будут защититься.

Фото: Dracorius White/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Если интервенция ЭКОВАС все-таки состоится, на сторону Нигера встанут соседние страны — Мали и Буркина-Фасо

В конце июля глава президентской гвардии Нигера генерал Абдурахман Чиани захватил власть в республике. Он приостановил действие конституции и объявил себя главой переходного правительства — так называемого Национального совета по защите родины. Генерал подчеркнул, что предыдущее правительство не справилось с ростом исламского экстремизма, и пообещал это исправить. «Я беру на себя ответственность остановить постепенный и неизбежный упадок страны», — сказал Чиани.

Как «Вагнер» может помочь Нигеру

Если интервенция ЭКОВАС все-таки состоится, на сторону Нигера встанут соседние страны — Мали и Буркина-Фасо. По крайней мере они обещали, что воспримут любую агрессию против Ниамея как объявление войны. Нигеру могут помочь и российские частные военные компании. По данным Associated Press, один из путчистов обращался к ЧВК «Вагнер» с просьбой о помощи.

По мнению источников издания, российская ЧВК «Вагнер» станет гарантией того, что новые власти Нигера удержат власть в своих руках. Нигер оставался одной из последних стран, на которые распространялось французское влияние. Поэтому эксперты назвали смену власти в этой стране подарком для президента России Владимира Путина, ведь президент Франции Эммануэль Макрон, по сути, потерпел здесь политическое фиаско.

Вполне можно ожидать, что вагнеровцы помогут новым властям Нигера, если произойдет вторжение извне, считает Суэйфан. По его словам, ситуация может обостриться до того, что бойцы ЧВК будут напрямую воевать с военными ЭКОВАС.

«Как „Вагнер“ помогал на Украине, так и здесь поможет. Конечно, в основные задачи входит просто консультация местных войск. Но надо смотреть по факту. При необходимости вагнеровцы смогут напрямую принимать участие в военных действиях против ЭКОВАС, это ни для кого не секрет», — отметил переводчик.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости По мнению экспертов, ЧВК «Вагнер» станет гарантией того, что новые власти Нигера удержатся у руля

Интервенция может перерасти в большую войну в Африке, поэтому вмешательство ЧВК «Вагнер» неизбежно, это даже не обсуждается, полагает Елединов. «В такой непростой ситуации бойцам „Вагнера“ самое время прибыть на „территорию“», — отметил собеседник NEWS.ru.

Эксперт обратил внимание, что Пригожин на видео в полной экипировке и с оружием в руках.

«Это совсем не значит, что он собирается в бой. Хотя, зная его характер и азарт, меня бы это не удивило. На самом деле тактическая экипировка — это просто очень удобно, а наличие оружия в районе террористической угрозы — необходимость защитить себя и окружающих», — подчеркнул Елединов.

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