Пригожин сообщил о взятии под контроль населенного пункта Благодатное

Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление предпринимателя, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщившего о взятии под контроль населенного пункта Благодатное. Поселок расположен к северу от Бахмута.

Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли Благодатное. Благодатное под нашим контролем, — говорится в заявлении.

Также приведена аудиозапись слов командира штурмового подразделения, которое, по словам Пригожина, вышло на южные окраины Благодатного.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что под Угледаром идут тяжелые бои. Российские подразделения уже заняли дачные посёлки на восточной и юго-восточной окраинах города.

В свою очередь командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что российские подразделения могут взять под контроль всю территорию Донецкой Народной Республики через месяц-полтора. Он добавил, что украинские войска несут значительные потери, тогда как российские силы наступают по всем направлениям.