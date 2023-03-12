Пригожин сообщил о тяжелой обстановке в Артемовске Предприниматель Евгений Пригожин назвал тяжелой обстановку в Артемовске

Фото: П/с компании «Конкорд»/ТАСС

Пресс-служба компании «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина опубликовала в Telegram-канале его слова о том, что власти Украины продолжают направлять в Артемовск новые резервы. Предприниматель подчеркнул, что ситуация в городе сложилась тяжелая, однако российские бойцы продолжают продвигаться вперед.

Обстановка тяжелая... Чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает по нам, тем больше танков. Украинцы подкидывают бесконечные резервы, но мы идем вперед, — рассказал Пригожин.

В свою очередь командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский в эфире «Эспрессо ТВ» заявил, что украинские войска в Артемовске могут оказаться в котле, как это произошло в Дебальцево в 2015 году.

Ранее Пригожин сообщал, что бойцы ЧВК «Вагнер» приблизились к администрации города Артемовска на расстояние 1,2 км.

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко также рассказал о том, что штурмовые группы российских войск заняли выгодные позиции на территории завода по обработке металлов в промышленной зоне Артемовска. По его словам, это позволяет вести контроль над перемещением бойцов ВСУ. Кроме того, занятые позиции создают хороший плацдарм для дальнейшего продвижения ВС РФ.