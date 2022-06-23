Приговорённые к смерти в ДНР наёмники попросят о помиловании

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Адвокат одного из трёх приговорённых к смерти в ДНР наёмников Юлия Церковникова заявила, что подданные Британии Шон Пиннер, Эйден Аслин, а также Саадун Брагим из Марокко захотели воспользоваться правом на обжалование приговора суда. Юрист добавила, что подзащитные воспользуются правом на прошение о помиловании в случае, если их апелляционная жалоба будет отклонена. По её словам, в настоящее время готовится соответствующая жалоба в вышестоящую инстанцию, пишет ТАСС.

Несомненно, в случае отказа в удовлетворении жалобы и вступления приговора в законную силу будет подано прошение о помиловании, так как это является неотъемлемым правом подзащитных, предусмотренным законодательством ДНР, — рассказала Церковникова.

Она отметила, что все осуждённые уже начали писать прошения о помиловании. 9 июня суд ДНР приговорил к смертной казни Пиннера, Аслина и Брагима по обвинению в участии в боевых действиях в составе украинских вооружённых формирований в качестве наёмников.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что российское диппредставительство не получало обращений от Вашингтона по поводу двух американских наёмников, захваченных на Украине. Так он прокомментировал слова представителя Госдепартамента Неда Прайса о том, что Белый дом поддерживал контакты с российскими властями по этому вопросу. В Кремле призвали расследовать действия двух граждан США и принять соответствующие меры.