Приговоренный к казни британский наемник Эслин извинился перед Донбассом

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Гражданин Великобритании Эйден Эслин, обвиняемый в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований

Приговорённый к казни в ДНР британский наёмник Эйдан Эслин попросил прощения у жителей Донбасса и России за то, что участвовал в боевых действиях на стороне Украины. Видеозапись его заявления разместил в своем Telegram-канале первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов. Эслин объяснил, что накануне слышал из своей камеры, как украинские войска обстреливали Донецк, и сам думал, что «умрёт от рук Украины».

Эслин предположил, что Бог сохранил ему жизнь, чтобы он мог увидеть правду и встать на путь искупления. Он также выразил надежду, что сможет подать апелляцию на вынесенный ему смертный приговор.

Мне жаль, что я стал частью украинской армии, — заявил наемник.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что приговоренным к казни в республике иностранным наемникам осталось около двух недель на обжалование приговора в суде. Он отметил, что по истечении этого срока этим вопросом займется донецкое Министерство юстиции. Пушилин подчеркнул, что наемники до сих пор не обратились к нему с просьбой о помиловании.