Любой военный флот, который не принадлежит черноморским странам, не может пройти через Босфор согласно соглашению о его использовании, и Турция всегда строго его соблюдала, заявил РИА Новости зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Так сенатор прокомментировал идею Всемирного экономического форума (ВЭФ) о нейтральном флоте в Черном море.
Этот форум сам по себе — это не межгосударственное объединение. Он ничем не отличается от общества по ловле бабочек <...>. Есть правила морского судоходства, есть соответствующее соглашение по поводу правил прохождения Босфора, — заявил Климов.
Он добавил, что Турция вообще не приехала на форум в Давосе. При этом страна четко соблюдает соглашение касательно Босфора. Климов призвал не воспринимать всерьез рассуждения ВЭФ о введении «каких-то военных сил» в Черное море.
Приехали люди, одни на лыжах покататься, другие, литературно выражаясь, поболтать — тусовка. <...> Китай не приехал, Россия не приехала, Турции там нет, — заключил сенатор.
В новом докладе ВЭФ говорится, что нейтральные государства должны сформировать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, которые вывозят из региона зерно и удобрения.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее призвал турецких чиновников не посещать форум ВЭФ в Давосе из-за «произраильской позиции организаторов» по ситуации в секторе Газа.