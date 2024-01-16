«Приехали поболтать»: в СФ об идее ВЭФ о нейтральном флоте в Черном море Климов: нейтральный флот в Черном море идет вразрез с договором о Босфоре

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Любой военный флот, который не принадлежит черноморским странам, не может пройти через Босфор согласно соглашению о его использовании, и Турция всегда строго его соблюдала, заявил РИА Новости зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Так сенатор прокомментировал идею Всемирного экономического форума (ВЭФ) о нейтральном флоте в Черном море.

Этот форум сам по себе — это не межгосударственное объединение. Он ничем не отличается от общества по ловле бабочек <...>. Есть правила морского судоходства, есть соответствующее соглашение по поводу правил прохождения Босфора, — заявил Климов.

Он добавил, что Турция вообще не приехала на форум в Давосе. При этом страна четко соблюдает соглашение касательно Босфора. Климов призвал не воспринимать всерьез рассуждения ВЭФ о введении «каких-то военных сил» в Черное море.

Приехали люди, одни на лыжах покататься, другие, литературно выражаясь, поболтать — тусовка. <...> Китай не приехал, Россия не приехала, Турции там нет, — заключил сенатор.

В новом докладе ВЭФ говорится, что нейтральные государства должны сформировать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, которые вывозят из региона зерно и удобрения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее призвал турецких чиновников не посещать форум ВЭФ в Давосе из-за «произраильской позиции организаторов» по ситуации в секторе Газа.