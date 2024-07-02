Приехал мирить Россию и Украину? О чем говорит визит Орбана в Киев

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктор Орбан и Владимир Зеленский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Их переговоры прошли на следующий день после того, как первая из стран стала председателем в Совете Евросоюза. Что обсуждалось на встрече, поможет ли Орбан возобновить переговоры России и Украины о мире и беспокоиться ли Москве из-за сближения Будапешта с Киевом — в материале NEWS.ru.

Что известно о визите Орбана в Киев

Во вторник, 2 июля, впервые с начала СВО Орбан посетил Киев. Визит состоялся на следующий день после того, как Венгрия стала председателем в Совете Евросоюза. Премьер-министр опубликовал в Facebook (деятельность в РФ запрещена) фото с Зеленским и отметил, что Будапешт будет содействовать «решению стоящих перед ЕС задач».

До начала переговоров пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши предупредил, что Орбан поднимет одну из главных тем — возможность достижения мира. По итогам встречи глава венгерского правительства заявил журналистам — он попросил Зеленского возобновить диалог с Москвой.

«Война, в которой вы сейчас живете, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы. Мы очень высоко ценим все инициативы президента Зеленского ради достижения мира. Я рассказал господину президенту, что эти инициативы требуют много времени. Из-за правил международной дипломатии они очень сложны. Я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли пойти немного другим путем, прекратить огонь и потом продолжить переговоры», — сообщил Орбан.

Может ли Венгрия стать площадкой для переговоров

Эксперт клуба «Валдай», профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко назвал прибытие Орбана в Киев его обязанностью как главы правительства страны-председателя в Совете Евросоюза. «Нынешний визит — символический, в ходе которого Орбан заявит о приоритетах деятельности Венгрии в ЕС в этот период», — пояснил Ткаченко.

По мнению политолога, для Москвы премьер-министр Венгрии — самый рациональный и консервативный с точки зрения дипломатии политический деятель в Европе, так как он всегда действует в интересах именно своей страны.

Орбан мог бы предложить себя в качестве посредника между Москвой и Киевом, полагает Ткаченко. «Это возможно, ведь официальные лица Венгрии уже делали примирительные заявления. В начале июня глава венгерского МИД Петр Сийярто посетил ПМЭФ. Обсуждался в том числе и конфликт на Украине, который, по мнению министра, должен скорее завершиться», — пояснил NEWS.ru профессор.

Ткаченко исключает, что Будапешт сможет стать площадкой для диалога. «Венгрия может лишь сделать первый шаг: установить контакты, договориться о формате. Как площадка переговоров она не подходит, потому что входит в НАТО. Россия ее по этой причине отвергает — как и „нейтральную“ Швейцарию. Запад же не согласен на Белоруссию или Сербию. Если переговоры и состоятся, то, скорее всего, на Ближнем Востоке — в ОАЭ или Катаре, например», — допустил собеседник.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press Виктор Орбан и Владимир Зеленский

Киев предлагает Москве повторить модель зерновой сделки

В СМИ не было опубликовано, как Зеленский отреагировал на предложение Орбана — президент не комментировал эту тему во время их совместной пресс-конференции.

Однако за последнюю неделю, после «саммита мира» в Швейцарии, глава Украины дал понять, что готов на переговоры с Москвой, правда, лишь через посредников, — по той модели, благодаря которой два года назад стороны заключили зерновую сделку. «Украина может найти модель, при которой в соответствии с соответствующими документами, шагами и модальностями можно найти решение», — говорил украинский лидер

Бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович обратил внимание на другое недавнее заявление бывшего босса. Он напомнил, что президент резко сменил позицию — отказался от лозунга «вернуться на границы 1991 года» и заявил «о готовности к окончанию войны до конца года». Арестович оценивает это как «сенсационный разворот украинских властей на 180 градусов».

Приведет ли визит Орбана к переговорам России и Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не ожидают от визита Орбана. По его словам, никаких предварительных контактов по этому поводу с Будапештом не было.

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков сомневается, что Киев прислушается к призыву Будапешта прекратить огонь. «Зеленский понимает, что Украина проигрывает и проиграет. Мне кажется, это всем понятно. Также очевидно, что Зеленский желает продолжения войны, потому что для него это решение многих проблем, он не озабочен жизнью своих граждан», — считает сенатор.

По его мнению, в первую очередь главе Украины следует отменить свое решение, в соответствии с которым он запретил проводить какие-то переговоры с Россией в условиях нынешнего конфликта. «Это и станет шагом к заключению мира», — объяснил NEWS.ru сенатор.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press Виктор Орбан

Почему Орбана зря считают пророссикйским политиком

Экономист Василий Колташов призывает не считать Орбана пророссийским игроком. «Он старается, чтобы с РФ не было плохих отношений. Иногда это нами ошибочно воспринимается как некое союзничество. На самом же деле Орбан вынужден выживать в системе Евросоюза, а также учитывать отношения с Вашингтоном», — пояснил NEWS.ru Колташов.

По его мнению, за океаном Орбан, как и многие европейские социал-консервативные политики, пытается дружить с Республиканской партией США, а значит, и визит на Украину вряд ли носит добровольный характер. «На Орбана надавили, чтобы он там отметился, показал открытость для контактов не только с Москвой, но и с Киевом», — предположил эксперт.

Кроме того, по мнению Колташова, если мирный процесс и начнется, возникнет проблема. Он напомнил, что Москва больше не считает Зеленского легитимным президентом. «Так что визит Орбана носит скорее декоративный характер. Венгрия может получить некоторые экономические выгоды от переговоров с Зеленским. Однако политических соглашений, например, относительно украинских уклонистов, укрывшихся в Венгрии, ждать не стоит», — считает Колташов.

Как возникла ссора Будапешта и Киева

До приезда Орбана в Киев его пресс-служба предупредила: на повестке будут и текущие вопросы двусторонних отношений. Зеленский косвенно подтвердил будущее сотрудничество Украины и Венгрии. «Содержание нашего диалога по всем сегодняшним вопросам может стать основой для будущего двустороннего документа между нашими государствами, который будет регулировать все наши отношения и будет основан на зеркальном подходе в отношениях между странами», — сказал президент Украины.

Орбан также выступил за улучшение отношений с Киевом. «Мы хотим подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими соседями Венгрии», — сказал премьер Венгрии. По его словам, Будапешт готов помогать Киеву во время председательства в совете ЕС и, в частности, поддерживать модернизацию украинской экономики.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press Виктор Орбан и Владимир Зеленский

Что сделала Украина для Венгрии накануне визита Орбана

Перед самым визитом Орбана 25 июня в Закарпатье украинские силовики взяли под стражу двух топ-управленцев Мукачево (административного центра Мукачевского района, где проживают венгры), которые не нравились Венгрии, — мэра города Андрея Балогу и главу местного райсовета Михаила Ланьо. Предположительно, Киев предпринял такие меры, потому что эти люди мешали ему договориться с Будапештом о правах нацменьшинств.

Формально арест Балоги и Ланьо не связан с политикой — их подозревают в махинациях при продаже муниципальной земли. Украинские СМИ отмечают, что градоначальник и его соратники фактически возглавляли кампанию нарушения прав закарпатских венгров и руководили демонтажом национальных символов и флагов с культурно-образовательных учреждений меньшинства.

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