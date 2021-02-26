«Придётся краснеть»: в Крыму одёрнули Байдена после резких слов о России

https://static.news.ru/photo/41305fdc-78c9-11eb-babf-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден обнародовал заявление, в котором пообещал противостоять «российской агрессии» на Украине. Также он заверил, что Штаты никогда не признают Крымский полуостров частью Российской Федерации. В Крыму на это отреагировали скептически.

Как заметил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов, Байден позволил себе опрометчивые высказывания. Эти слова могут ещё не раз поставить его в неловкое положение.

Когда новый американский президент утверждает, что США никогда не признают Крым российским, хочется воскликнуть: не стоит торопиться с подобными оценками и утверждениями. Никогда не говори «никогда», иначе потом придётся краснеть и извиняться за свои слова, — цитирует Молохова РИА Новости.

Заявление Байдена, полностью посвящённое противодействию России, было опубликовано накануне пресс-службой Белого дома. В нём американский лидер утверждает: Крым — это Украина. Он обещает привлечь Россию к ответственности за «агрессию».

Крым вошёл в состав РФ в марте 2014 года на основании итогов референдума, в ходе которого за присоединение к России высказались свыше 96% избирателей. Украинские власти продолжают считать полуостров своей территорией, «временно оккупированной» РФ, и периодически поднимают вопрос о её возврате. В Кремле в ответ на это заявляют, что воссоединение произошло в полном соответствии с международным правом и вопрос об отчуждении полуострова закрыт.

Как ранее писал NEWS.ru, сенатор Алексей Пушков раскритиковал слова президента Соединённых Штатов Джо Байдена о принадлежности Крыма. По его словам, весь мир знает, что Крым — это Россия. И от мнения Байдена этот исторический факт не изменится.