«Принял пару таблеток»: эксперт об идее Зеленского деблокировать Мариуполь

Президент Украины Владимир Зеленский, заявляя о намерении провести деблокаду Мариуполя военным путём, таким образом отреагировал на слова своего российского коллеги Владимира Путина, сообщил NEWS.ru военный эксперт Михаил Тимошенко. По его словам, в Киеве прекрасно понимают, что это невозможно.

Эксперт также усомнился в адекватности Зеленского, предположив, что тот принял пару таблеток стимулятора каптагона, который получил известность как «наркотик джихада».

Он же должен как-то реагировать на слова Верховного главнокомандующего [России Владимира Путина], а иначе он кто? Суслик! А заявление конечно в стиле [советника президента Украины Алексея] Арестовича. Он же прекрасно понимает, что их раскатают с неба подчистую. Как говорил один из русских князей, «придите и возьмите», — заявил Тимошенко.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 21 апреля на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о пeреходе Мариуполя под контроль войск РФ. При этом он oтметил, что на «Азовстали» остаются заблокированными более двух тысяч украинских боевиков.

Глава государства приказал отменить штурм предприятия и ещё раз предложить всем, кто там находится, сложить оружие. Он подчеркнул, что российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение, а также медпомощь раненым.