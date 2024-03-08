«Придется поработать»: в США предрекли исход конфликта на Украине Профессор Миршаймер: Украина потеряет еще больше территорий перед переговорами

Фото: МО Украины

Российские войска возьмут под контроль еще больше территорий перед тем, как США подтолкнут Украину к переговорам, высказал мнение профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. По его словам, дипломатия является единственным выходом из конфликта.

Администрации [США] придется поработать с украинцами, чтобы подтолкнуть их к переговорам с Россией. <...> Ситуация стремительно ухудшается, и российские военные возьмут еще больше территорий, — предположил Миршаймер.

Профессор считает, что украинская армия не сможет победить. Поэтому Западу нужно понять, что переговоры станут разумным решением в этой ситуации, подчеркнул он. По мнению эксперта, западные партнеры Киева ошибаются, полагая, что дополнительные поставки оружия или войска НАТО могут повлиять на исход конфликта в пользу ВСУ.

Ранее аналитик Марк Эпископос высказал мнение, что обсуждаемый в США пакет помощи Украине на $60 млрд не предотвратит крах ВСУ. Вместе с тем он допустил, что такая поддержка даст Киеву «шанс на жизнь» в ближайшие месяцы. Эпископос отметил, что помимо прочего украинская армия испытывает острую нехватку военных и Запад не способен решить эту проблему без вступления в конфликт.