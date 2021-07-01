Причастного к убийству Сулеймани американского офицера нашли мёртвым

Офицера Военно-воздушных сил (ВВС) США Джеймса Уиллиса (James C. Willis) обнаружили мёртвым на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Об этом сообщает Air Force Times.

По данным издания, спецслужбы Ирана включили Уиллиса в список лиц, причастных к убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Смерть 55-летнего офицера не связана с боевыми действиями. Обстоятельства гибели устанавливаются.

Уиллис командовал эскадрильей ВВС «Красная лошадь». Он был в Катаре для поддержки военной операции армии США.

Сулеймани был убит в начале января 2020 года во время ракетного удара США в районе аэропорта Багдада. Тогда иранские войска нанесли ответные удары по базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль в Ираке. В Тегеране также заявляли, что убийство Сулеймани будет обязательно отомщено.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде сказал, что не стоит вырывать из контекста высказывания Зарифа о переговорах с Россией по ядерной сделке и о роли в них экс-командующего спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, убитого в прошлом году в результате американского авиаудара.