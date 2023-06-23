«Приближают ядерную войну»: Робертс о поставках F-16 Украине Экс-сотрудник Белого дома Робертс: поставки F-16 на Украину приближают мир к ядерной войне

Фото: Master Sgt. Nathan Lipscomb / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс на своем официальном сайте заявил, что поставки США Украине истребителей F-16 приближают мир к ядерной войне. По его словам, первые истребители, которые будут переданы Киеву, будут иметь модификации, «позволяющие вооружать их ядерным оружием». Эксперт также указал на успех западной пропаганды, так как российский президент Владимир Путин якобы верит в то, что «Запад когда-нибудь осознает то, что делает».

Последние события приближают нас к применению ядерного оружия. F-16, которые, по словам Байдена, никогда не будут переданы Украине, теперь переданы. Более того, они даются в безрассудно безвозмездной форме. Первая партия F-16 — это самолеты, которые имеют модификации, позволяющие вооружать их ядерным оружием, — сказал Робертс.

Он добавил, что Путин давно привел бы специальную военную операцию на Украине к логическому завершению, если бы не помощь Запада Киеву.

Ранее американский журналист Стивен Брайен заявил, что США и Европа передадут Украине старые модификации F-16A/B. По его словам, Киев получит самолеты, которые, в отличие от более современных версий F-16, не будут оснащены радаром с активной фазированной антенной решеткой. Кроме того, потребуется сеть ремонтных предприятий, на создание которых может уйти не менее года, отметил Брайен.