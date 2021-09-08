Прибавит ли Лукашенко голосов «Единой России»

Александр Григорьевич вновь приезжает в Москву. Ещё и трёх месяцев не прошло с его майского визита, а он вновь спешит заручиться дополнительной, в первую очередь материальной поддержкой. Причём приезжает он в очень символическое время, когда до начала голосования на российских парламентских выборах остаётся всего-то неделя и когда, что называется, каждое предвыборное лыко в строку.

А потому в Москве в праве ждать от соседа-союзника каких-то определённых предвыборных подарков. Например, таких, которые могли бы сыграть в пользу действующей власти, которую постоянно упрекают в том, что часть Союзного государства, Белоруссия, очень упорно не признаёт территориальную целостность другой его части — России с возвращённым Крымом. Конечно, простое публичное (подчеркнём — именно публичное) обещание, скажем, в следующий раз посетить уже Крым, без сомнения, имело бы очень благоприятный резонанс.

Но уже доходит буквально до анекдота. Не успел белорусский посол обрадовать широкую общественность сообщением о возможном подписании наконец, 9 сентября дорожных карт углублённой интеграции, притом, что подобные обещания звучат аж с 2019 года, года юбилея Союзного государства, как тут же он получил втык от своего шефа, проевропейски ориентированного министра Владимира Макея. Теперь Минск говорит об октябре-ноябре и заседании Высшего госсовета как времени и месте столь долго ожидаемого подписания. Злые языки утверждают: Лукашенко-де ждёт результатов российских выборов, что само по себе уже выглядит крайне неприлично.

Возникает резонный вопрос: может, и визит следовало отложить до поздней осени? Так нет же. Неоднократно в последний момент Лукашенко, получив очередной кредит, умудрялся вновь откладывать принятие решений о реальной экономической интеграции, не говоря уже о политической. На этот раз, правда, он очень хочет получать газ по внутрироссийским ценам и компенсацию за так называемый налоговый манёвр с нефтью. Ясно, что не вызовут возражения соглашения о таможне и едином налогообложении. А вот дальше... Введение единой валюты, создание наднациональных органов управления, включая правительство Союзного государства и парламент, без которых трудно будет контролировать комплекс реальных интеграционных мер — большой вопрос. Словом, пока всё выглядит полным дежавю.

Александр Лукашенко и Владимир Путин kremlin.ru

Другой возможный «подарок» — это оглашение именно в Москве чёткого графика белорусской конституционной реформы. В нём должны быть примерные даты проведения референдума и объявления срока следующих президентских выборов в Белоруссии, поскольку заявления самого Лукашенко о том, что он скоро уйдёт, выглядят очередным манёвром, призванным выиграть время. Такая информация облегчила бы в значительной степени диалог России с коллективным Западом, который угрожает Москве новыми санкциями уже якобы за поддержку Лукашенко. В Берлине и Париже отказываются верить в то, что Москва не может жёстко воздействовать на лидера, во всем от неё зависимого. Ну а отсутствие в соседней союзной стране реальной пророссийской партии или рычагов «мягкой силы» — это, как говорится, проблема лиц, отвечавший за белорусское направление российской внешней политики.

Хочется верить, что наконец какие-то конкретные шаги со стороны Батьки, отвечающие реальным российским стратегическим интересам, всё-таки последуют. Иначе какой смысл был спешить с его приездом до выборов. Вполне можно было бы поговорить с ним и в октябре, когда Лукашенко традиционно прибудет со свежесобранной бульбой и деревенской колбасой.

Во всяком случае, разного рода инсайдеры утверждали, что заявления Лукашенко, сделанные на его восьмичасовой пресс-конференции, вызвали в Кремле, мягко говоря, большое удивление. Особенно всех удивило заявление, что лично Владимир Владимирович отказался от идеи дорожной карты политической интеграции.

Впрочем, очень тёплое поздравление Путина Лукашенко в связи с его 67-летием и обещание всемерно его поддерживать может породить у союзника ощущение, что всё будет по-старому. И он опять покинет Москву с миллиардом долларов, но без конкретных обязательств. Будем наблюдать. Тем более что обещана впервые за долгое время совместная пресс-конференция президентов. Может, на ней будет расставлены все точки над I.