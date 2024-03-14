Прибалтика пугает Россию тем, что снова сядет нам на шею

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эвика Силиня

«Отважная» реплика премьер-министра Латвии Эвики Силиня о том, что прибалтийские страны и Россию разделит железный занавес, была исключительно остроумно парирована официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой: «Железа хватит? Или у России будут покупать?»

Однако самое обидное для главы латвийского правительства в этом ответе, что тут случилось попадание «в десятку». Немедленно разверзлась пропасть между экономическими реалиями прибалтийских государств и угодливой болтовнёй на продажу американским кураторам. Да, само выступление происходило на одном из мероприятий в Вашингтоне.

Собирается ли госпожа Силиня возводить реальную ограду — неизвестно. Но то, что когда-то вкладывал в понятие «железный занавес» Уинстон Черчилль, скорее всего, уже и так давно существует.

Ценою собственного благополучия

Ни для кого не секрет, кто именно является главным подстрекателем в противостоянии Европы и США с Россией. Власти Латвии, Литвы и Эстонии готовы ценой собственного благополучия любыми способами попытаться напакостить своему соседу.

Старт разрушению экономической кооперации с Российской Федерацией был дан сразу после развала СССР. И чем болезненней были последствия для самих прибалтийских республик, тем сильнее, с маниакальным рвением, они рушили эти связи. Санкционная политика в отношении нашей страны стала и вовсе самоубийственной для её авторов и проводников, особенно в Латвии, Литве и Эстонии. С целью лишить Россию доходов от продажи природного газа эти государства практически на треть сократили его закупку.

При этом в целях экономии газа начали добивать предприятия, возведённые ещё в советское время. Результатом стала тотальная деиндустриализация и, как следствие, небывалый отток трудового населения. Жертвой бездумной идеологии в Риге, к примеру, стала транспортная инфраструктура. Одно из самых доходных предприятий — Латвийская железная дорога, исторически привязанная к России из-за идентичной колеи (и в силу тех же «рельсовых» обстоятельств отрезанная от ЕС), — сегодня практически на грани краха. И так куда ни сунься.

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press Эвика Силиня

Прибалтийский когнитивный диссонанс

В общем, риторика Эвики Силиня про железный занавес настолько бессмысленна, что сильно напоминает цирковой номер с участием собачонки, которая старательно выполняет трюк, чтобы получить подачку от дрессировщика. Впрочем, прибалтийские государства и так давно живут на дотации из Европы и при этом пытаются науськивать и диктовать правила поведения по отношению к России.

Было бы неправдой сказать, что сами предприниматели с той стороны счастливы заниматься экономическим самострелом. Делаются попытки сохранить кооперацию хоть на каком-то уровне. В частности, есть тенденции к росту импорта отдельных видов нашей сельхозпродукции: подсолнечника и растительного масла, кукурузы, сушеного гороха.

Но, скорее всего, это частная инициатива через всевозможные лазейки в железном занавесе. Но если бизнес был и остаётся озабоченным сохранением связей с Россией, то власти Латвии, Литвы и Эстонии продолжают действовать по принципу «назло мамке отморожу уши».

Вообще же, сегодня мы видим вырождение политиков, способных мыслить не то что в масштабах Европы, а даже своих государств.

Оттого-то мы с вами и являемся свидетелями прибалтийского когнитивного диссонанса, где постоянно конфликтует ненависть со здравым смыслом. В том, что не за горами тот день, когда в ЕС устанут кормить агрессивных прибалтов, можно не сомневаться. Любопытно, куда они потащатся с протянутой рукой?

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