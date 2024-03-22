Прибалтийским шестеркам указали в США на место

Фото: Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эдгар Ринкевич

В России отношения к заявлениям из Прибалтики давно уже описывают крылатой фразой из нижнего интернета — «раздался пронзительный голос со стороны туалета» (в оригинале вместо туалета — слово грубее, но смысл тот же). Тем удивительнее, что остудить «лемминговский» пыл боевых прибалтов решили в США.

Да, агрессивную риторику из Прибалтики всё реже берут на разбор даже самые-самые ура-патриотичные СМИ, потому что серьезно рассматривать слова сумасшедших — ну как минимум не этично. А истеблишмент медвежьего угла Европы именно что болен — вероятно, сказываются 70 лет карательной психиатрии в Советском Союзе.

Вот и недавно президент Латвии Эдгар Ринкевич очередной раз пожелал уничтожения России. Сказано это было в контексте согласия с оголтелой позицией президента Франции Эммануэля Макрона. Казалось бы, обычная риторика «прибалтийских тигров», за которой обычно следует просьба к хозяевам или дать денег на что-то, или разместить солдат у себя на территории. Последнее — размещение солдат НАТО у себя на территории — вообще довольно часто встречается в Восточной Европе в качестве атрибута независимости.

Не сказать, что у нас это заявление вызвало какой-то широкий резонанс. Ну да, Дмитрий Анатольевич прокомментировал в привычной ему манере, назвал Ринкевича нацистским ублюдком. Но, опять же, пост этот был в X (бывшая Twitter) и на английском языке, а в «русский» телеграм-канал экс-президента ушел пост с такой же картинкой, но «ринкевич» там лишь среди прочих «ублюдков». Т. е. Медведев, как говорят, на опыте прикинул, что нашей публике лай прибалтов надоел. Убежден, что Дмитрий Анатольевич растрачивает свой колумнистский талант, но да не о том речь.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Медведев

Кстати, в заявлении Ринкевича всё же есть интересный момент, который, правда, лишь подчеркивает улетевшую куда-то далеко адекватность руководства Латвии. Ринкевич дословно сказал: Russia delenda est, по аналогии с известным Carthago delenda est, что, как вы поняли уже, значит «Карфаген должен быть разрушен». Вот так. Прибалты, хотя бы в своих речах, уже пытаются косить под наследников Римской империи, по факту же являясь расходником империи американской и источником головной боли для «Центрального Комитета» Евросоюза.

Тем удивительнее, что именно в США и призвали Прибалтику задуматься над своим поведением. В Responsible Statecraft вышла колонка, причем весьма разумная, даже рискну порекомендовать ее к прочтению. Автор колонки прямо указывает на неадекватность таких заявлений, которые происходят на фоне снижения желания Штатов лезть по всему миру в каждую дырку. Безопасность Прибалтики, пишет автор, зависит исключительно от желания США. А первичные желания США простые — избежать ядерной войны.

И эта задача — избежать глобального столкновения — является одним из ключевых элементов глобальной политики Трампа, который жаждет вернуть себе президентское кресло. В материале приводятся слова советника Трампа Элбриджа Колби по этому поводу и делается вывод, что администрация Трампа будет готова продолжить свое членство в НАТО только при условии того, что остальные члены Альянса будут вести себя ответственно — т. е. платить взносы и не разгонять агрессивную риторику.

Иными словами, коллективной Прибалтике в лице президента Ринкевича посоветовали следить за базаром и быть тише, потому что никто не собирается воевать за блоху, которая, прицепившись к бойцовой собаке, почувствовала себя таковой же.

Неслучайно в начале обозначил пыл президента Латвии как «лемминговский». Маленькие животные давно являются символом настойчивого пути к собственной гибели. Ровно под это же определение подходит и политика прибалтийских чиновников. Вот уж как более 30 лет они всячески ищут способы обострить отношения с Россией. Причем если в нищие 90-е этот порыв был понятен — Россию не пытался пнуть и выместить на ней старые обиды только ленивый, то вот такое поведение, когда под носом пример того, к чему в том числе такая риторика приводит, — очень странно.

Мы живем в довольно стрёмное время, когда целый ряд европейских политиков пытаются спасти свои рейтинги путем агрессивной риторики, а если и она не помогает, то путем агрессивных действий. Собственно, поток безумия, который вот уже почти месяц выдает Макрон, — в эту же копилку, сюда же и постоянные лаяния со стороны Прибалтики.

Одно радует — хотя бы будущий президент США сохранил адекватность и пытается поднимать свои рейтинги на риторике мира, а не войны. К еще большему счастью, этой же риторикой пользуется и наш президент. Так что будем надеяться, что собаки лай продолжат, но мир не испортят.

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