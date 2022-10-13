При взрыве в Сирии погибли около 18 военных Не менее 18 сирийских военных погибли в результате детонации взрывчатки в автобусе в провинции Дамаск

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Сирия, архивное фото

По меньшей мере 18 сирийских военных погибли в результате детонации взрывчатки в автобусе в провинции Дамаск, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности Сирийской Арабской Республики. В агентстве добавили, что ни одна группировка на текущий момент не взяла на себя ответственность за взрыв.

По меньшей мере 18 военных стали жертвами срабатывания взрывного устройства в военном автобусе в провинции Дамаск, — сообщил источник.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел теракт. На автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, а также обрушились два пролета автополотна. Четыре человека погибли.

Позднее стало известно, что организатором теракта на Крымском мосту является Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов. По данным ФСБ РФ, взрывное устройство было закамуфлировано под рулоны со строительной пленкой. ФСБ задержала восемь человек, причастных к подрыву моста.