В Словении 20 человек пострадали при взрыве на химическом заводе

Фото Peng Lijun/XinHua/Global Look Press

На химическом предприятии Melamin в словенском городе Кочевье произошёл взрыв с последующим возгоранием, в результате которого пострадали 20 человек, пишет tportal.hr. Двоих с сильными ожогами отправили в Университетский клинический центр в Любляне. Сейчас на месте ЧП работают медики, пожарные и спасатели. На текущий момент пожар удалось ликвидировать.

Устранение последствий проходит успешно. Пожар потушен, расчёты проводят проливку здания. По нашим данным, пострадали 20 человек, двое с сильными ожогами доставлены в Университетский клинический центр в Любляне. Здание предприятия пострадало, взрывная волна выбила стёкла в домах вокруг, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, источником взрыва стал котёл с химическими веществами, который находится на территории завода.

Ранее в посёлке Тейсин Амурского района Хабаровского края прогремел взрыв. Инцидент произошёл в местной воинской части. В результате ЧП один человек погиб и несколько пострадали. Взрыв произошёл на пороховом складе, предположительно, во время разгрузки боеприпасов. В результате инцидента начался пожар.

Ранее взрывы прозвучали в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков объяснил их действиями российской авиации во время выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции.