Tolo News: при взрыве мечети в Афганистане более 30 человек погибли

В результате взрыва мечети в провинции Кундуз в Афганистане погибли более 30 человек, сообщает телеканал Tolo News. Ответственность за теракт взяли представители террористической организации «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Глава местного управления безопасности Мохаммад Асиф Вазири заявил, что погибли 10 человек и 15 получили ранения. Однако по другим данным, число погибших достигло 31 человека.

Могу только сказать, что сдетонировала взрывчатка. К сожалению, всего пострадало около 25 человек. Погибли 10 человек, ещё 15 получили ранения, — заявил Вазири.

По словам очевидцев, примерно 400 человек находились в тот момент в мечети для совершения молитвы.

Ранее пять украинских диверсантов, готовивших теракт в отношении гуманитарного конвоя и российских военных, арестовали сотрудники ФСБ. Террористы планировали взорвать заминированный автомобиль. Против них возбуждено уголовное дело о подготовке акта международного терроризма. Как заявил один из задержанных, взрывчатку планировали разместить «в переднем бампере автомобиля для поражения техники на дистанции ориентировочно в пять метров».